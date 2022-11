Christina Ricci erzählt, wie die Besetzung am Mittwoch den Krieg in der Ukraine sah

Christina Ricc teilt eine beängstigende Erfahrung.

Die Schauspielerin, die in Netflix die mysteriöse neue Figur Marilyn Thornhill spielt Mittwoch Serie, erklärte, wie eine globale Tragödie die Dreharbeiten der Serie beeinflusste.

Nach E! Nachrichten fragten, ob Ricci „Geschichten vom Set“ habe, die Schauspielerin teilte mit, dass die Besetzung in Rumänien gedreht habe, als der russische Präsident war Wladimir Putin kündigte am 24. Februar eine Invasion in der Ukraine an. Der Krieg hat seitdem mindestens 38.000 Menschen getötet und mindestens 14 Millionen vertrieben Reuters.

„Wir waren sieben Meilen von diesem Kraftwerk entfernt, das beinahe explodiert wäre“, sagte Ricci exklusiv gegenüber E! Nachrichten. „Also war es ein bisschen angespannt. Aber wir waren uns alle einig, wie schnell unsere Regierung uns da rausholen würde, wenn etwas Verrücktes passiert.“

Dreharbeiten an Mittwoch begann im September 2021 in Bukarest, Rumänien, und endete im nächsten März.