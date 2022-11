Christie’s zieht T.-Rex-Skelett Tage vor dem Verkauf aus der Auktion zurück

Christie’s hat ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett aus dem Verkauf genommen, nur noch wenige Tage bis zur historischen Auktion, nachdem ein Paläontologe sagte, das Fossil bestehe größtenteils aus urheberrechtlich geschützten Nachbildungen von Knochen eines anderen Exemplars.

In einer Erklärung, die CNN am Montag vorgelegt wurde, sagte das britische Auktionshaus, dass der nicht identifizierte Verkäufer das Skelett mit dem Spitznamen Shen stattdessen an ein Museum ausleihen werde.

Als Höhepunkt der bevorstehenden Auktionen von Christie’s in Hongkong angepriesen, sollte Shen das erste T.-Rex-Skelett werden, das in Asien versteigert wird. Schätzungen des Auktionshauses zufolge sollte es zwischen 15 und 25 Millionen Dollar einbringen.

Es ist üblich, dass Dinosaurierskelette teilweise rekonstruiert werden, indem zusätzlich zum Originalknochen Abgüsse anderer Exemplare verwendet werden, um sie ganz erscheinen zu lassen. Aber der Paläontologe Peter Larson, Präsident des Black Hills Institute of Geological Research in South Dakota, glaubt, dass Shen überwiegend mit Replikteilen eines T. rex namens Stan gebaut wurde – ein Skelett, an dem seine Organisation geistige Eigentumsrechte hält, nachdem sie es über Christie’s verkauft hat ein Rekord von 31,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

„Ich würde sagen, wahrscheinlich sind 95 % oder mehr tatsächlich Stan“, sagte Larson, der Fotos und Scans des Skeletts studiert hat, in einem Telefoninterview. „Sie (Shens Besitzer)… haben keine ganzen Knochen, also ist es Stan mit ein paar kleinen Knochenfragmenten drin.“

Besucher sehen sich am 28. Oktober 2022 im Victoria Theatre and Concert Hall in Singapur das Skelett eines Tyrannosaurus Rex namens Shen an. Anerkennung: Dann Chih Wey/Xinhua/Getty Images

Laut einer im September veröffentlichten Pressemitteilung von Christie’s ist Shens Skelett „Museumsstandard“. Auf einer inzwischen entfernten Seite seiner Website gab das Auktionshaus an, dass das Exemplar, das 43 Fuß lang und 16 Fuß hoch ist, zu 54 % „basierend auf der Knochendichte“ vollständig sei.

Während Christie’s sich weigerte, auf die Einzelheiten von Larsons Behauptungen oder die Gründe für die Stornierung des Verkaufs einzugehen, sagte ein Sprecher CNN per E-Mail: „Es gibt kein T.-Rex-Skelett, das vollständig aus Originalknochen besteht. Wir glauben an die ursprünglichen Elemente von Shen sind authentisch.“

Der Sprecher fügte hinzu, dass Christie’s „alle Objekte, die wir zum Verkauf anbieten, im Auktionsgeschäft auf höchstem Niveau recherchiert“ und „der Fossilienkategorie und unseren Forschungs- und Präsentationsstandards zum Verkauf verpflichtet bleibt“.

Das Black Hills Institute, das Vollpolyurethanabgüsse von Stan für 120.000 US-Dollar verkauft, war besorgt, dass der Katalogeintrag des Auktionshauses potenzielle Bieter irreführen könnte. Larson sagte, dass Käufer, die nicht wüssten, dass Shen Abgüsse auf der Grundlage von Stan enthielt, daher „dem Risiko“ von Konflikten um geistiges Eigentum mit der Organisation ausgesetzt seien.

Luke Santangelo, ein Anwalt, der das Black Hills Institute vertritt, sagte CNN, er habe Christie’s Ende September kontaktiert und das Auktionshaus sei offen für seine Bedenken. Er fügte hinzu, dass Christie’s später mit Änderungsvorschlägen zu seinem Zustandsbericht reagierte. Eine spätere Version von Christies Pressemitteilung bestätigt, dass Shen „Stan-Elemente“ enthält, die vom Black Hills Institute gekauft wurden.

Sowohl Santangelo als auch Larson sagten CNN, die Änderungen gingen nicht weit genug, um ihre Bedenken auszuräumen, fügten jedoch hinzu, dass Christie’s das Richtige getan habe, indem es das Skelett aus der Auktion zurückgezogen habe.

„Ich mache Christie’s nicht unbedingt dafür verantwortlich“, sagte Larson. „Sie haben es aus der Auktion genommen, was … das ist, was sie hätten tun sollen.“

Larson sagte, er stehe in Kontakt mit Shens derzeitigem Besitzer, um „sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal passiert“.

„Wir haben nichts gegen Leute, die T.-Rex-Exemplare verkaufen, wir haben nichts gegen Auktionen, aber wir wollen, dass die Leute ehrlich und fair sind“, fügte er hinzu.

Verkaufen oder studieren?

Seit der ersten Dinosaurier-Auktion vor 25 Jahren ist der Verkauf großer Fossilien umstritten, wobei Experten befürchten, dass die Unterbringung von Exemplaren in Privatsammlungen sie für wissenschaftliche Studien unzugänglich machen könnte. Paläontologen haben auch argumentiert, dass potenzielle kommerzielle Gewinne Landbesitzer davon abhalten, professionellen Forschern Zugang zu fossilen Stätten zu gewähren.

„Meiner eigenen Meinung nach gibt es nur Nachteile“, sagte P. David Polly, Professor und Vorsitzender der Abteilung für Erd- und Atmosphärenwissenschaften an der Indiana University Bloomington, Anfang dieses Jahres gegenüber CNN, als Sotheby’s das Skelett eines Gorgosaurus verkaufte, a Verwandter des T. rex, für knapp über 6 Millionen Dollar. „Während es in den USA sicherlich kein Gesetz gibt, das dies für Fossilien unterstützt, die von privatem Land stammen, ist es für mich als Wissenschaftler einfach zu argumentieren, dass dieses Fossil für uns alle wichtig ist und wirklich in ein öffentliches Depot gehen sollte wo es studiert werden kann – wo die breite Öffentlichkeit davon lernen und sich daran erfreuen kann.

Eine Nahaufnahme des Tyrannosaurus Rex namens Shen, der am 28. Oktober 2022 im Victoria Theatre and Concert Hall in Singapur ausgestellt wurde. Anerkennung: Dann Chih Wey/Xinhua/Getty Images

Als Shen letzten Monat in Singapur ausgestellt wurde, wies Francis Belin, Präsident von Christie’s für den asiatisch-pazifischen Raum, den Vorschlag zurück, dass die Versteigerung des Skeletts die Gelegenheit für weitere wissenschaftliche Studien minimiert.

„Shen selbst wurde vollständig digitalisiert“, sagte er CNN auf einer Pressekonferenz. „Jeder einzelne Knochen wurde in 3D digitalisiert und es wird die Entscheidung des neuen Besitzers sein, zu entscheiden, ob diese Daten veröffentlicht werden oder nicht.“

Belin fügte hinzu, dass auf Auktionen verkaufte Fossilien oft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und verwies auf den Verkauf von Stan, der im neuen Naturhistorischen Museum in Abu Dhabi ausgestellt werden wird, wenn es 2025 eröffnet wird.

Der Paläontologe Michael Pittman von der Chinese University of Hong Kong hatte CNN zuvor gesagt, dass Shen keinen enorm bedeutenden wissenschaftlichen Wert haben würde.

„Im Fall von Shen würde der Verkauf des Exemplars von Fachleuten nicht besonders vermisst werden“, sagte Pittman per E-Mail, bevor Christie entschied, das Skelett aus dem Verkauf zu nehmen, und fügte hinzu, dass es „kein bahnbrechendes Fossil ist. “

„Das umfassendere und wichtigere Thema betrifft die zum Verkauf stehenden Fossilien sind äußerst wissenschaftlich wertvoll. Das derzeitige System erfordert, dass Fachleute zumindest den geforderten Preis für äußerst wissenschaftlich wertvolle Proben erfüllen, der für sie normalerweise unerschwinglich ist.

„Wenn es einen globalen Mechanismus gäbe, um sicherzustellen, dass äußerst wissenschaftlich wertvolle Fossilien immer in öffentliches Eigentum gelangen, könnte das das Problem lösen“, fügte er hinzu und nannte die Beteiligung der UNESCO als mögliche Lösung. „Bis dahin werden wegweisende Fossilien der Wissenschaft weiterhin verloren gehen.“

Andere T.-Rex-Skelette sind weiterhin auf Auktionen erhältlich, wobei einer der vollständigsten T.-Rex-Schädel, der jemals gefunden wurde, voraussichtlich bis zu 20 Millionen US-Dollar einbringen wird, wenn er nächsten Monat bei Sotheby’s in New York unter den Hammer kommt. Wie Shen wurde dieser Schädel in der umfassend untersuchten Hell-Creek-Formation entdeckt, die laut Sotheby’s mehr T.-rex-Überreste hervorgebracht hat als jeder andere Ort auf der Welt.