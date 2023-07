Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, lehnte es ab, zu sagen, ob der im Jahr 2020 gemeldete Anruf des ehemaligen Präsidenten Donald Trump beim Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, kriminell sein könnte, beharrte jedoch darauf, dass er „inakzeptabel“ sei.

Trump rief den republikanischen Gouverneur an und drängte ihn, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen zu annullieren, nachdem er in dem umkämpften Staat knapp gegen Joe Biden verloren hatte, berichtete die Washington Post.

„Wir lassen die Staatsanwälte entscheiden, ob es kriminell ist oder nicht“, sagte Christie am Sonntag in der CNN-Sendung „State of the Union“.

„Aber ist es akzeptabel? Es ist absolut inakzeptabel, einen Gouverneur oder einen gewählten Beamten unter Druck zu setzen, wie es beim Außenminister in Georgia der Fall war, und zu versuchen, Stimmen zu finden, um einen Staat zu gewinnen, den man nicht gewonnen hat oder hat.“ Versuchen Sie, irgendwie eine lächerliche Theorie aufzustellen, um die Ergebnisse in Arizona zunichte zu machen“, fügte Christie hinzu.

Gegen Trump laufen derzeit mehrere Ermittlungen wegen mutmaßlicher Versuche, die er und seine Verbündeten unternommen haben, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu verfälschen. In Georgia könnte ihm eine Anklage drohen, nachdem er Außenminister Brad Raffensperger anrief und ihn aufforderte, genügend Stimmen zu „finden“, um im Bundesstaat vor Biden zu landen.

Am Sonntag sagte Christie, Trump habe die Wahlen in Arizona und anderen wichtigen Bundesstaaten im Jahr 2020 verloren, weil er „den Job nicht gemacht habe, für den ihn das amerikanische Volk gewählt hat“.