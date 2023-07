Christian Lindner nam contact op met Steuerplus hoffen

Im ersten Halbjahr sind die deutschen Staatseinnahmen wachsen – en auch für das Gesamtjahr kann der Bundesfinanzminister zumindest auf mehr Geld in der Kasse hoffen.

Vom Steuerzahler verwöhnt: Bundesfinanzminister Christian Lindner Afbeelding / Sachelle Babbar

Gute Nachrichten für Bundesfinanzminister Christian Lindner: Die Steuereinnahmen des Bundes sind in den first sechs Monaten des Jahres höher ausgefallen as im Vorjahreszeitraum. Insgesamt 168.6 Milliarden Euro überwiesen die Steuerzahler der Staatskasse, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Dat waren 2.4 Prozent mehr als in der eerste Hälfte des vergangenen Jahres.