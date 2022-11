Christian Horner sagt, der Erfolg von Red Bull F1 2022 habe „übertroffen, was wir uns hätten vorstellen können“

Red Bull gewann 17 der 22 Rennen in der Formel 1 im Jahr 2022, wobei Weltmeister Max Verstappen 15 Siege und Teamkollege Sergio Perez zwei errang; Verstappen beendet Saison mit Sieg in Abu Dhabi und sagt: „Ziel ist immer, besser zu werden“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Red-Bull-Boss Christian Horner war von der Saison seines Teams begeistert, das 17 Rennsiege errang, davon 15 von Max Verstappen

Red-Bull-Boss Christian Horner war von der Saison seines Teams begeistert, das 17 Rennsiege errang, davon 15 von Max Verstappen

Laut Christian Horner hat die Saison von Red Bull „alles übertroffen, was wir je geglaubt oder uns vorgestellt haben“, nachdem Max Verstappen seinen Fahrertitel mit einem Rekord von 15 Rennsiegen verteidigt und das Team zum ersten Mal seit 2013 wieder die Konstrukteurswertung gewonnen hat.

Red Bull wurde ein Doppelsieg in der Saison verweigert, wobei Charles Leclerc von Ferrari Sergio Perez zurückhielt und sowohl beim Großen Preis von Abu Dhabi als auch in der Fahrerwertung Zweiter hinter Verstappen wurde.

Horners Team gewann 17 der 22 Rennen im Jahr 2022 – Perez‘ Siege in Monaco und Singapur trugen zu Verstappens Rekorderfolg bei – wobei der Teamchef sagte, die gesamte Saison sei „erstaunlich“ gewesen.

„Was für ein Jahr“, sagte Horner.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Sehen Sie sich die Highlights des Abu Dhabi Grand Prix vom Yas Marina Circuit an, als Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Perez ins Ziel kam Sehen Sie sich die Highlights des Abu Dhabi Grand Prix vom Yas Marina Circuit an, als Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Perez ins Ziel kam

„17 Rennen zu gewinnen, zwei Sprintrennen, fünf Doppelsiege, die Fahrerwertung, die Konstrukteurswertung und den ersten und zweiten Plätzen bei den Fahrern so nahe zu kommen, war ein fantastisches Jahr für das Team.

„Die harte Arbeit hinter den Kulissen, all die Leute, die man nicht sieht, die eine herkulische Anstrengung unternommen haben. Es war immens.

„2014 waren wir nirgendwo – aber wir haben nie den Glauben verloren“

“Wir hatten auf dem Weg die eine oder andere Beule und Beule, aber Sie sehen sich an, was wir erreicht haben. Es hat alles übertroffen, was wir hätten glauben oder uns vorstellen oder selbst erreichen können.”

„Wir haben Schmerzen durchgemacht. 2014 waren wir mit der Änderung der Vorschriften nirgendwo. Wir haben nie den Glauben verloren. Die Leute haben die Köpfe gesenkt, aber man muss sich auf das Ziel konzentrieren.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Sehen Sie sich den Moment an, in dem Verstappen eine dominante Saison mit einem rekordverdächtigen 15. Sieg beendete Sehen Sie sich den Moment an, in dem Verstappen eine dominante Saison mit einem rekordverdächtigen 15. Sieg beendete

„Alle haben sich auf die Herausforderung konzentriert, wieder in eine Siegerposition zu kommen. Wir haben es letztes Jahr geschafft und dieses Jahr sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Den Konstrukteurstitel nach acht sehr langen Jahren zurückzugewinnen, ist ein Beweis für Hingabe und Glauben. „

Es wurde festgestellt, dass Red Bull im Jahr 2021, der Saison, in der Verstappen seine erste Fahrermeisterschaft gewann, die Budgetobergrenze von 114 Millionen Pfund überschritten hatte.

Das Team räumte ein, die Obergrenze um 1,86 Millionen Pfund überschritten zu haben, und akzeptierte eine Geldstrafe von etwas mehr als 6 Millionen Pfund plus eine 10-prozentige Reduzierung der Windkanalzeit in den nächsten 12 Monaten.

Horner fügte hinzu: „Letztes Jahr hat jedem Mitglied des Teams jede Unze Energie geraubt. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was irgendjemand von uns zuvor erlebt hat. Dieses Jahr hatte Höhen und Tiefen und Probleme zu bewältigen.“

Verstappen: Das Ziel ist immer, besser zu werden

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Verstappen lobte die Teamleistung von Red Bull, sagt aber, das „Ziel ist immer, besser zu werden“ Verstappen lobte die Teamleistung von Red Bull, sagt aber, das „Ziel ist immer, besser zu werden“

Verstappen ergänzt Sky Sports F1: „Ich habe letztes Jahr gesagt, wenn ich noch eine Saison wie diese haben könnte, wäre es fantastisch. Es war unglaublich. Auch die gesamte Teamleistung, es macht wirklich Spaß, ein Teil davon zu sein.

„Das Ziel ist immer, besser zu werden, auch wenn ich weiß, dass das schwer zu erreichen ist. Das sollte immer die Einstellung sein, auch wenn du kein Champion bist. Du strebst immer nach mehr. Es ist nie gut genug.“

Die Formel-1-Saison 2023 beginnt in Bahrain am Wochenende des 4. März, wobei der Kalender 24 Rennen vorsieht, gegenüber 22 im Jahr 2022.

Der Grand Prix von Frankreich wurde abgesagt, aber Katar und China werden zurückkehren, während der Grand Prix von Las Vegas als vorletztes Rennen der Saison vor dem Finale in Abu Dhabi am 26. November ausgetragen wird.