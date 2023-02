Christian Atsu wurde nach Erdbeben in der Türkei aus Trümmern gezogen

Einsatzkräfte fanden den ghanaischen Nationalspieler Christian Atsu lebend und retteten ihn nach einem schweren Erdbeben in der Türkei aus Trümmern. Der ehemalige Flügelspieler von Chelsea und Newcastle spielt jetzt bei Hatayspor.

Beamte meldeten Atsu als vermisst, nachdem am Montag ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Türkei und Teile Syriens heimgesucht hatte. Tausende Gebäude in den beiden Ländern stürzten ein, über 5.000 Menschen kamen ums Leben und Zehntausende wurden verletzt. Eiskalte Winterbedingungen in der Gegend haben auch Such- und Rettungsmissionen erschwert. Es ist eines der stärksten Beben, das die Region in den letzten 100 Jahren getroffen hat.

Christian Atsu nach Erdbeben gerettet

Dennoch hat der ghanaische Fußballverband kürzlich einige gute Nachrichten auf Twitter veröffentlicht. „Update: Wir haben einige positive Nachrichten erhalten. Christian Atsu wurde erfolgreich aus den Trümmern des eingestürzten Gebäudes gerettet und wird behandelt“, heißt es in der Erklärung. „Lasst uns weiter für Christian beten.“

Auch Hayatspors Vizepräsident Mustafa Ozat bestätigte die Rettung des Spielers. Allerdings gab er auch bekannt, dass der Sportdirektor des Klubs immer noch vermisst wird. „Christian Atsu wurde mit Verletzungen aus dem Wrack geholt“, sagte Ozat der Zeitung Radyo Gol. „Leider liegt unser Sportdirektor Taner Savut immer noch unter den Trümmern. Hatay war tief betroffen. Wir nähern uns dem Ende der gefährlichsten Stunden.“

Star-Stürmer hilft bei Katastrophenhilfe

Fenerbahces Stürmer Enner Valencia ist ebenfalls in das betroffene Gebiet gereist, um Hilfe bei den Folgen des Erdbebens anzubieten. Der ecuadorianische Nationalspieler war in einem örtlichen Geschäft und kaufte Luftmatratzen und Zelte, um den Opfern der Tragödie zu helfen. Er twitterte auch Telefonnummern von Notrufnummern und Rettungsorganisationen in den vom Beben betroffenen Städten.

Valencia lebt seit seinem Wechsel vom mexikanischen Klub Tigres zu Fenerbahce im Sommer 2020 in der Türkei. Der 33-jährige Stürmer ist derzeit mit 20 Toren in nur 18 Ligaspielen der beste Torschütze der Süper Lig.

