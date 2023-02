Christian Atsu nach Erdbeben lebend gefunden; Hatayspor-Direktor noch vermisst

Der Vizepräsident von Hatayspor sagte, Christian Atsu sei lebend gefunden worden, nachdem er nach einem Erdbeben in der Türkei und in Syrien unter Trümmern begraben worden war. Agentur Cem Genco/Anadolu über Getty Images

Der ghanaische Flügelspieler Christian Atsu wurde lebend gefunden, nachdem er bei dem Erdbeben in der Türkei unter Trümmern begraben worden war, sagte der Vizepräsident seines Vereins Hatayspor am Dienstag gegenüber den Medien.

Atsu wurde in der türkischen Provinz Hatay nach dem Beben der Stärke 7,8, das am Montag in mehreren türkischen und syrischen Städten Tausende von Gebäuden zum Einsturz brachte und über 5.000 Menschen tötete, als vermisst gemeldet.

„Christian Atsu wurde verletzt herausgezogen. Unser Sportdirektor Taner Savut liegt leider immer noch unter den Trümmern“, sagte Club-Vizepräsident Mustafa Ozat gegenüber Radyo Gol.

Ozat sagte BeIN Sports am Montag, mehrere Spieler und Funktionäre seien aus den Trümmern gerettet worden.

Der ghanaische Fußballverband (GFA) teilte mit, Atsu sei lebend gefunden worden in einem Twitter-Beitrag, der lautete: „Update: Wir haben einige positive Nachrichten erhalten, dass Christian Atsu erfolgreich aus den Trümmern des eingestürzten Gebäudes gerettet wurde und behandelt wird.

„Lasst uns weiter für Christian beten.“

Atsu wurde behandelt, aber die GFA machte keine Angaben zu Verletzungen.

Atsu, 31, spielte in der Premier League für Newcastle United und Everton, ausgeliehen von Chelsea, und wechselte im September zu Hatayspor. Zuletzt wurde er 2019 für Ghana ausgewählt.

Der ehemalige Spieler von Chelsea und Newcastle erzielte am Sonntagabend beim 1:0-Sieg gegen Kasımpasa in der 97. Minute einen Siegtreffer für den türkischen Erstligisten Hatayspor, wurde aber nur wenige Stunden später nach dem Beben der Stärke 7,8, das ganze Wohnblöcke zum Einsturz brachte, als vermisst gemeldet Türkische und syrische Städte.

Das gewaltige Erdbeben traf am Montag weite Teile der Türkei und des Nordwestens Syriens, wobei das eiskalte Winterwetter die Notlage von Tausenden verletzten oder obdachlosen Menschen noch verstärkte und die Bemühungen behinderte, Überlebende zu finden.

Informationen von Associated Press haben zu diesem Bericht beigetragen.