Christian Atsu lebendig aus Erdbebentrümmern in der Türkei gezogen

Der ghanaische Flügelspieler Christian Atsu wurde lebend gefunden, nachdem er bei dem Erdbeben in der Türkei unter Trümmern begraben worden war, sagte der Vizepräsident seines Vereins Hatayspor am Dienstag gegenüber den Medien.

Atsu, der für Hatayspor spielt, wurde nach dem Beben der Stärke 7,8, das am Montag in mehreren türkischen und syrischen Städten Tausende von Gebäuden zum Einsturz brachte und rund 5.000 Menschen tötete, in der türkischen Provinz Hatay als vermisst gemeldet.

„Christian Atsu wurde verletzt herausgezogen. Unser Sportdirektor Taner Savut liegt leider immer noch unter den Trümmern“, sagte Club-Vizepräsident Mustafa Ozak gegenüber Radyo Gol.

Atsu, 31, spielte in der Premier League für Newcastle United und Everton, ausgeliehen von Chelsea, und wechselte im September zu Hatayspor. Er wurde zuletzt 2019 für Ghana ausgewählt, hat sich aber noch nicht offiziell aus dem internationalen Fußball zurückgezogen.

Ozat sagte BeIN Sports am Montag, mehrere Spieler und Funktionäre seien aus den Trümmern gerettet worden.

„Ich bete für positive Nachrichten, @ChristianAtsu20“, hatte Newcastle United auf Twitter gepostet.

Chelsea twitterte: „Wir beten für dich, Christian Atsu.“

Das letzte seiner 60 Black-Stars-Spiele gewann er im September 2019.

„Wir beten für Ghana International Christian Atsu und die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien“, sagte der ghanaische Fußballverband auf Twitter.

„Angesichts der schwierigen Situation setzen wir unsere Bemühungen fort, Kontakt mit den Funktionären von Hatayspor und dem Türkischen Fußballverband aufzunehmen“, fügte er hinzu.

Dutzende von Nationen haben Hilfe angeboten, seit das Beben der Stärke 7,8 am frühen Montag zuschlug, als die Menschen schliefen. Das eiskalte Wetter hat die Notfallmaßnahmen behindert.

Mehrstöckige Wohnhäuser voller Bewohner gehörten zu den mehr als 5.600 Gebäuden, die in der Türkei in Schutt und Asche gelegt wurden, während Syrien Dutzende von Einstürzen meldete.

(Mit Beiträgen von Agenturen)

