Christelijke ouders klagen nadat 11-jarige dochter tijdens schoolreisje het bed moest delen met een biologische man

{{#rendered}} {{/rendered}}

Christelijke ouders uit Colorado hebben een klacht ingediend bij het schooldistrict van hun elfjarige dochter nadat ze naar verluidt tijdens een nachtelijke reis het bed moest delen met een biologische man, zo blijkt uit een brief van maandag.

De christelijke juridische groep Alliance Defending Freedom stuurde namens de ouders in Colorado een sommatiebrief naar Jefferson County Public Schools, waarin ze beweerde dat haar beleid van „informatie verbergen voor ouders en liegen tegen studenten ongrondwettelijk is“.

Fox News Digital nam voor commentaar contact op met Jefferson County Public Schools, maar ontving niet onmiddellijk een reactie.

{{#rendered}} {{/rendered}}

De ouders – Joe en Serena Wailes – zeiden dat ze ontdekten dat JCPS hun dochter had toegewezen om een ​​kamer te delen met een biologische man die zich identificeert als een meisje zonder hen hiervan op de hoogte te stellen of hun dochter te informeren.

‚TOMBOY‘ DIE SPIJT HEEFT VAN GESLACHTOVERGANG SLIJPT HUIPEN OMSCHRIJVING VAN MOEILIJKHEID VAN BORSTVERWIJDERING

Het incident zou zich tijdens de zomer hebben voorgedaan, toen het district een nachtelijke reis door het hele land organiseerde naar Philadelphia en Washington, DC

{{#rendered}} {{/rendered}}

De dochter kwam er alleen achter dat de student met wie ze het bed deelde transgender was omdat de student het haar op de eerste avond van de reis had verteld, aldus de ADF.

„Ze voelde zich ongemakkelijk bij het vooruitzicht een bed te delen met een mannelijke student“, aldus de ADF. Serena Wailes was toevallig op reis en de dochter deelde de zorgen met haar moeder.

De directeur van het kinderziekenhuis in Boston roept op tot een drastische verhoging van de capaciteit voor genderchirurgie voor minderjarigen

{{#rendered}} {{/rendered}}

“De schoolbegeleider vroeg de dochter van de Wailesen of ze haar alleen maar naar een ander bed konden verplaatsen in plaats van naar een andere kamer”, aldus de ADF. ‚Hoewel ze zich nog steeds niet op haar gemak voelde met deze regeling, stemde ze ermee in het een nacht te proberen.‘

“Vervolgens waren het meisje en haar ouders meerdere verzoeken nodig om haar naar een andere kamer te laten verhuizen. En zelfs toen zeiden begeleiders tegen het meisje dat ze moest liegen over de reden van haar verhuizing vanwege het beleid van het district voor overnachtingen – een beleid dat de rechten van de ouders schendt en de privacy van studenten door studenten te huisvesten op basis van genderidentiteit en die informatie verborgen te houden voor andere ouders en studenten”, aldus de brief van de ADF.

De andere meisjes in de kamer waren volgens de ADF niet geïnformeerd over de biologische man in hun kamer.

{{#rendered}} {{/rendered}}

“JCPS-functionarissen besloten toen tegen haar huisgenoten te liegen en gaven de dochter van de Waileses de opdracht hetzelfde te doen, waarbij ze haar vertelden dat ze van bed moest wisselen om dichter bij de airconditioning te zijn, beweert de ADF.

VOORMALIG TRANS KID DEELT LIJDEN AAN BIJWERKINGEN VAN ‘MUTILENDE’ MEDISCHE TRANSITIE: ‘IK HEB GEEN HULP GEKREGEN’

Uiteindelijk besloot de schoolbegeleider de biologische man naar een andere meisjeskamer te verhuizen, aldus ADF.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Fox News Digital meldde eerder dat het gelijkheidsbeleid van JCPS een methodisch systeem had om ouders in het ongewisse te houden over de geslachtstransitie van hun kind op school. Het geslacht van de student zou worden gebruikt om te bepalen waar hij of zij zou worden geplaatst voor overnachtingen.

“Onder geen enkele omstandigheid mag van een student die transgender is, worden geëist dat hij een kamer deelt met studenten wier genderidentiteit in strijd is met die van henzelf”, aldus het beleid.

KLIK HIER OM DE FOX NEWS-APP TE DOWNLOADEN

{{#rendered}} {{/rendered}}

“Ouders, en niet de overheid, hebben het recht om leiding te geven aan de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, en dat omvat ook het nemen van weloverwogen beslissingen om de privacy van hun kind te beschermen”, aldus ADF-advocaat Kate Anderson. „Scholen mogen nooit informatie voor ouders verbergen, maar dat is precies wat JCPS-functionarissen hier deden… Elke ouder zou over de informatie moeten beschikken die nodig is om de beste beslissing voor zijn kinderen te nemen.“