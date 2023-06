Chrissy Teigen Und John Legend zollen ihrer Leihmutter Tribut.

Nachdem das Paar bekannt gegeben hatte, dass sie einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hätten Wren Alexander Stephens Ersatz, der Heißhunger Der Autor teilte die Bedeutung des zweiten Vornamens ihres Sohnes mit. Tatsächlich ist es eine besondere Anspielung auf ihre „unglaublichste, liebevollste und mitfühlendste Leihmutter“ Alexandra.

„Wir wollten uns für dieses unglaubliche Geschenk bedanken, das du uns gemacht hast, Alexandra“, schrieb Chrissy am 28. Juni in einem Instagram-Post. „Und wir sind so glücklich, der Welt zu sagen, dass er hier ist, mit einem Namen, der für immer mit dir verbunden ist.“ Wren Alexander Stephens.

Chrissy und John begrüßten Wren fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Esti. Der Neuzugang des Paares hat auch Geschwister Luna7, und Meilen5.

„Seit ich denken kann, habe ich mir immer vier Kinder gewünscht“, sagte Chrissy in ihrem Beitrag. „Als kleines Mädchen waren ständig zwei Glühwürmchen und zwei Kohlkopfpuppen in meinen Armen, die mir dabei halfen, in meiner Küche umzurühren, während ich Alf mit mir beobachtete. Wir schliefen jede Nacht zusammen und bekamen jeweils so viele Küsse, wie wir uns notieren mussten.“ die anderen eifersüchtig.“