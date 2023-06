CNN





Chrissy Teigen und John Legend haben einen Sohn per Leihmutter zur Welt gebracht, nur fünf Monate nachdem Teigen ihre Tochter Esti zur Welt gebracht hatte.

Die überraschende Ankündigung erfolgte am Mittwoch in einem bewegenden Beitrag auf Teigens verifizierter Instagram-Seite, in dem sie schrieb: „Nur wenige Minuten vor Mitternacht am 19. Juni durfte ich miterleben, wie die schönste Frau, meine Freundin, unsere Leihmutter, ihr Kind zur Welt brachte des Chaos, aber mit Stärke und purer Freude und Liebe.“

Legend teilte außerdem einen feierlichen Beitrag auf seinem verifizierten Instagram, in dem er die Geburt ihrer „neuen Liebe“ feierte.

Teigen teilte in ihrem Beitrag Fotos ihres neugeborenen Sohnes und erzählte die Geschichte seiner Geburt. Dabei verwies sie auch auf die Freude ihrer Familie über die Geburt von Esti, während sie sich im Jahr 2020 weiterhin von der verlorenen Schwangerschaft erholte.

„Seit ich denken kann, habe ich mir immer vier Kinder gewünscht“, begann Teigens Post.

Sie erzählte weiterhin: „Nachdem ich Jack verloren hatte, dachte ich nicht, dass ich noch mehr Babys alleine austragen könnte“, und fügte hinzu: „Während dieser Zeit … war eine klare Erinnerung daran, dass ich von Menschen umgeben war, die …“ Ich wollte sicherstellen, dass ich diesen Schmerz und Verlust nicht noch einmal erlebe.“

Teigen schrieb, dass sie im Jahr 2021 mit der Erweiterung ihrer Familie durch eine Leihmutter begannen und sich an eine Agentur gewandt hatten, um sich nach „vielleicht zwei Tandem-Leihmüttern zu erkundigen, die uns jeweils einen gesunden Jungen oder ein gesundes Mädchen bringen.“ Zwillinge, sozusagen?!“

„Irgendwann, zu Beginn unserer Leihmutterschaftsreise, kam ich aus einer Therapiesitzung, ging die Treppe hinunter und sagte zu John: Ich möchte versuchen, noch einmal zu tragen. Wenn es nicht funktioniert, sind wir in Ordnung. Wir haben bereits das Schlimmste gesehen“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich habe versprochen, dass es mir gut gehen würde, egal, was passieren würde.“ Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, dass ich einfach nicht mein ganzes Leben lang darüber nachdenken konnte, ob ich es noch einmal hätte versuchen sollen.“

Teigen schrieb, dass sie und Legend mit dem IVF-Prozess begonnen hätten – „dem gleichen Prozess, der uns unsere wunderschönen Luna und Miles geschenkt hat“ –, der ihnen ihre jetzt fünf Monate alte Tochter Esti brachte, die im Januar geboren wurde.

Sie erklärte, als sie ihre Leihmutter trafen, die in Teigens Beitrag als Alexandra bezeichnet wurde, hätten sie das Gefühl gehabt, dass sie „von dem Moment an, als wir mit ihr sprachen, perfekt zu uns passte“.

„Als wir uns der sicheren Zone meiner eigenen Schwangerschaft näherten, waren wir überglücklich, als wir erfuhren, dass Alexandra mit einem kleinen Jungen schwanger geworden war. Unser kleiner Junge“, sagte sie.

Teigen bedankte sich weiterhin bei Alexandra und teilte in ihrem Beitrag mit, dass das Paar beschlossen habe, ihren Sohn Wren Alexander Stephens zu nennen, um „für immer mit ihrer Leihmutter verbunden“ zu sein.

Der Neuzugang von Legend und Teigen gesellt sich zu den Geschwistern Luna (7), Miles (5) und Esti (6 Monate). Teigen schrieb 2020 einen Aufsatz über ihre Erfahrungen mit dem Verlust ihres Sohnes Jack.

„Unsere Herzen und unser Zuhause sind offiziell erfüllt. Und für unseren Jack wissen wir, dass beide Engelsküsse von dir stammen.“