Chrissy Teigen is een roodgloeiende mama!

De Chrissy’s Hof star heeft haar lange donkerbruine haar ingeruild voor vurige schouderlange ‘do, en debuteerde de nieuwe look in een Instagram-video van 8 maart. “Breaking news: vrouw krijgt nieuwe haarkleur!!!!!!” grapte ze. “Ik hou van je @colorbymattrez! @rikkigash @krisstudden.”

Chrissy’s echtgenoot John legende sprak zijn goedkeuring uit en zei: “Prachtig.”

De auteur van het kookboek nam later een draai aan haar nieuwe lokken en ging uit met hun familie om de lancering van de huidverzorgingslijn LOVEDº1 van de zanger te vieren. Chrissy deelde foto’s van zichzelf en John in het wit gekleed, poserend naast hun oudste kinderen Luna6, en mijlen4. Niet op de foto: hun kleine zusje Estidie bijna twee maanden oud is.

“Avondje uit om de lancering van @loved01skin te vieren!” Chrissy onderschreef haar post. “Was een mooi evenement! en ik kreeg een paar liedjes te horen van john legend! wauw! wat kan hij zingen.”