Chrishell Stause maakt zich klaar om het nieuwste lid van de te ontmoeten zonsondergang verkopen familie: Heather Rae El Moussa’s zoontje Tristan Jay El Moussa.

Een maand nadat Heather haar zoon met echtgenoot verwelkomde Tarek El Moussavertelde Chrishell wanneer ze wordt voorgesteld aan de kleine en hoe ze al weet dat haar co-ster een ouderschapsprofessional is.

“Ze is al een geweldige moeder omdat ik haar een moeder heb zien zijn voor de kinderen van Tarek en ze is zo geweldig,” vertelde Chrishell aan E! Nieuws over Heather, die stiefmoeder is van Tareks kinderen met ex Christina hal, Taylor12, en Brayden7 – op Laneige + Innisfree’s K-BEAUTY VIP Party in The Row DTLA in Los Angeles op 2 maart. “Ik zie en ontmoet hem eigenlijk over een paar dagen.”

“Ik ben erg opgewonden,” voegde ze eraan toe, “en ik weet dat ze de beste moeder gaat worden, want dat is ze al.”

Heather beviel op 31 januari van Tristan. Twee weken later onthulde ze hoe zij en Tarek de naam van de baby hadden gekozen.

“Tristan was de naam die Tarek zou moeten hebben”, schreef de makelaar op Instagram op 15 februari. “Jay is de middelste naam van mijn vader en 4 generaties Jay.”