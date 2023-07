Der ehemalige Celtic-Star Chris Sutton wird ab der Premiership-Saison 2023/24 zu Sky Sports wechseln.

Die Berichterstattung von Sky Sports über die neue Kampagne beginnt am Samstag, dem 5. August, wenn Suttons ehemaliger Verein Celtic die Flagge des Meisters zu Hause gegen Ross County entfaltet. Außerdem wird die Reise der Rangers nach Kilmarnock später am Tag live übertragen.

Sutton – der sechs Jahre bei Parkhead verbrachte, wo er drei Meistertitel, drei schottische Pokale und einen schottischen Ligapokal gewann – wird neben dem ehemaligen Rangers-Stürmer Kris Boyd sowie Eilidh Barbour und Ian Crocker als leitender Experte fungieren.

Sutton ist für seine offene Meinung zum schottischen Spiel bekannt und blickt auf eine erfolgreiche 21-jährige Spielerkarriere zurück, in der er mit den Blackburn Rovers auch den Premier-League-Titel gewann – außerdem spielte er bei Norwich City, Chelsea, Birmingham City und Aston Villa.

„Ich kann es kaum erwarten, dem Sky Sports-Team vor einer aufregenden neuen Premiership-Saison beizutreten“, sagte Sutton.

„Ich bin mir sicher, dass Kris und ich im Laufe der Zeit einige gute Gespräche führen werden!“

Gary Hughes, Fußballdirektor von Sky Sports, fügte hinzu: „Chris ist am Mikrofon genauso scharfsinnig wie vor dem Tor für Celtic.“

„Wir freuen uns darauf, dass er sich unserer Berichterstattung über die entscheidende Premiership anschließen und seine unglaubliche Erfahrung und seine offenen Meinungen in unsere Berichterstattung einbringen wird.“

Die Spiele am Eröffnungswochenende

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Celtic strebt in dieser Saison den dritten schottischen Premiership-Titel in Folge an



Samstag, 5. August

Celtic gegen Ross County, 12:30 Uhr – Live auf Sky Sports

Dundee vs. Motherwell, 15 Uhr

Livingston gegen Aberdeen, 15 Uhr

St. Johnstone vs. Hearts, 15 Uhr

Kilmarnock vs. Rangers, 17.15 Uhr – Live auf Sky Sports

Sonntag, 6. August

Hibernian gegen St. Mirren, 15 Uhr

Wichtige Termine für die Saison 2023/24

Der Schottische Premiership Die Saison beginnt am Wochenende des 5./6. August, die Winterpause beginnt vom 3. Januar bis 19. Januar 2024.

Die erste Runde der Post-Split-Spiele findet am 13./14. April statt, während die reguläre Saison am 18./19. Mai endet.

Das Premiership-Play-off-Finale wird in zwei Spielen ausgetragen Live auf Sky Sportswird die Kampagne am 23. und 26. Mai beenden.

Der Meisterschaft, Liga Eins Und Liga Zwei Die Saisons beginnen ebenfalls am 5. August und enden am Wochenende des 3./4. Mai.

Der Viaplay-League-Cup-Finale findet am 17. Dezember statt, während der Termin für die Schottisches Pokalfinale muss noch bestätigt werden.

Der Europa-League-Finale wird am 22. Mai in Dublin gespielt Finale der Europa Conference League wird am 29. Mai in Athen sein und die Champions-League-Finale ist für den 1. Juni im Wembley-Stadion geplant.

