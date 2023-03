Zou Rihanna een Abbott Elementary Cameo kunnen maken? De cast zegt…

Die eerste kus was gewoon een leerboek.

Vers uit Dat moment tussen Tyler JamesWilliams‘Gregori en Quinta Brunson’s Janine, de docenten van Abbott Basisschool heb heel wat spanning om uit te pakken in de aflevering van 1 maart. En co-ster Chris Perfetti kan niet wachten tot fans zien hoe het allemaal afloopt.

“We werken zo snel dat het niet eens tot me doordrong dat mensen deze aflevering zouden binnenkomen met alle bagage van degene die er vlak voor kwam”, vertelde hij exclusief aan E! Nieuws 27 februari. “Ik ben erg enthousiast over wat er in deze aflevering gebeurt, zowel met Janine en Gregory maar zeker ook met Jacob.”

In de nieuwste aflevering zal Chris ‘Jacob Hill – of meneer C, zoals zijn studenten hem liefkozend noemen – proberen zijn klas over te halen iets geschikts te kiezen voor zijn zwaarbevochten schoolmuurschildering. Helaas voor hem zijn de kinderen pas geobsedeerd door een show-in-de-show, de Gekke sokkenshow.

“Voor mij was het Rocko’s moderne leven En Hé Arnold!” deelde de acteur. “Dit zijn shows waarvan ik denk dat ze net zo goed voor volwassenen als voor kinderen zijn gemaakt.”

En terwijl seizoen twee doorgaat met het verkennen van de levens en kapingen in de klas van de fictieve school in Philadelphia, is het net zo geliefd als altijd, aangezien de ABC-sitcom onlangs dit weekend veel won bij zowel de SAG als de NAACP Image Awards.