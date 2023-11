Chris Nolan über die Arbeit an einem weiteren Franchise-Film

Der Filmemacher Christopher Nolan sagt, er habe sich noch nicht entschieden, welchen Film er nach „Oppenheimer“ als nächstes drehen werde, aber was auch immer es sei – er mache ihn zu seinem eigenen.

Während zahlreiche andere Regisseure mehrere Eisen im Feuer haben und sich auf alles stürzen, was gerade fertig ist, nimmt Nolan die Filme bekanntermaßen einen nach dem anderen auf – ohne wirklich darüber zu reden, was als nächstes auf ihn zukommt, und sich voll und ganz dem Film zu widmen, an dem er gerade arbeitet.

Das zahlt sich aus, denn „Oppenheimer“ kam Ende Juli in die Kinos und erzielte weltweit fast eine Milliarde Einspielergebnisse. Der Film läuft derzeit eine Woche lang als Zugabe in den IMAX-Kinos, bevor „The Marvels“ die Großleinwand erobert. Am 21. November kommt er endlich als Heimvideo.

Im Gespräch mit „Variety“ wurde Nolan gefragt, was er als nächstes tun würde und ob er bereit wäre, zum Franchise-Filmemachen zurückzukehren. Er sagt, im Moment sei er für alles offen:

„Ideen kommen von überall. Ich habe ein Remake gemacht, Adaptionen von Comics und Romanen vorgenommen und Originaldrehbücher geschrieben. Ich bin für alles offen.“

Das heißt, wenn ihm ein Franchise angeboten würde (z. B. James Bond), würde er es nur tun, wenn er den Film ganz zu seinem eigenen machen könnte:

„Als Autor und Regisseur muss ich bei allem, was ich tue, das Gefühl haben, dass es mir vollständig gehört. Ich muss es für mich originell machen: Der ursprüngliche Keim einer Idee kann von anderswo kommen, aber er muss durch meine Finger auf einer Tastatur gehen und allein durch meine Augen herauskommen.“

Er wurde auch gefragt, ob zwischen ihm und Warner Bros. Pictures noch immer böses Blut bestehe. Er nennt es „Wasser unter der Brücke“ und fügt hinzu: „Pam (Abdy) und Mike (De Luca) und (David) Zaslav, sie versuchen, mit diesem Studio einige großartige Dinge zu machen, das ist ermutigend zu sehen.“