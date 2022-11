Chris Hemsworth erhält „starke Hinweise“ auf eine genetische Prädisposition für die Alzheimer-Krankheit, während er eine neue Show dreht

CNN

Chris Hemsworth begab sich für seine neue Serie „Limitless“ auf eine persönliche und körperlich anstrengende Reise, die schließlich zu einer ernüchternden Entdeckung führte.

Der 39-jährige „Thor“-Schauspieler erfährt in einer Folge der limitierten Disney+/National Geographic-Serie – die zeigt, wie er nach Möglichkeiten sucht, seine Langlebigkeit zu verbessern und das Altern zu bekämpfen – dass er zwei Kopien des APOE4-Gens hat, eine von jedem seiner Eltern , was bedeutet, dass er eine erhöhte Prädisposition für die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit hat.

„Sie nahmen alle meine Blutuntersuchungen und führten eine Reihe von Tests durch, und der Plan war, mir alle Ergebnisse vor der Kamera mitzuteilen und dann darüber zu sprechen, wie Sie dies und das verbessern können“, teilte Hemsworth Vanity Fair in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel mit. „Und Peter Attia, der in dieser Folge der Langlebigkeitsarzt ist und einen Großteil der Show beaufsichtigt, hat angerufen [“Limitless” creator] Darren [Aronofsky] und sagte: „Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen ein Off-Side-Gespräch führen und sehen, ob er überhaupt will, dass das in der Show ist. Es war ziemlich schockierend, weil er mich anrief und es mir erzählte.“

Als Hemsworth die Neuigkeiten erfuhr, sagte er, er habe „einen Haufen Fragen“ und fügte später hinzu, dass er „nicht wirklich wusste, was er denken sollte. Ich dachte: ‚Muss ich mir Sorgen machen? Ist das besorgniserregend?’“

Er sagte auch, dass die Show dann „noch relevanter und wichtiger für mich wurde, sogar ergreifender, als ich es mir jemals vorgestellt hatte“, und fügte hinzu, dass APOE4 „kein prädeterministisches Gen, aber ein starker Hinweis ist. Vor zehn Jahren wurde es meiner Meinung nach eher als bestimmend angesehen.“

Die neuen Informationen, die ihn laut Hemsworth „acht- bis zehnmal wahrscheinlicher“ machen, schließlich an Alzheimer zu erkranken, veranlassten ihn natürlich, über den Tod und seine eigene Sterblichkeit nachzudenken.

„Es war eine Intensität, darin zu navigieren. Die meisten von uns vermeiden es gerne, über den Tod zu sprechen, in der Hoffnung, dass wir ihn irgendwie vermeiden können“, sagte er Vanity Fair. „Wir alle haben diesen Glauben, dass wir es herausfinden werden. Dann wird plötzlich gesagt, dass einige große Indikatoren tatsächlich darauf hinweisen, wenn der Weg, der passieren wird, die Realität davon einsinkt.

„Grenzenlos“, der zeigt, wie der Marvel-Star verschiedene Stunts und Praktiken ausführt, um sein Leben zu verlängern und zu verbessern, handelt in der letzten Folge tatsächlich davon, dem Tod ins Auge zu sehen.

„Ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge. Dort habe ich mit der Sterbedoula und Menschen aus der Palliativpflege und der Sterbebegleitung gearbeitet und dann mit einigen Menschen gesprochen, die am Ende ihrer Tage waren oder auf sie zukommen – auch jüngere Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wurde und hatte nicht mehr lange zu leben“, teilte er mit.

„Eine Episode über den Tod zu machen und sich der eigenen Sterblichkeit zu stellen, hat mich dazu gebracht, zu sagen: ‚Oh Gott, ich bin noch nicht bereit zu gehen’“, fügte er später hinzu. „Ich möchte in diesem Raum mit einem größeren Gefühl der Stille und Dankbarkeit sitzen und sein. Und dann fängst du an, über Kinder und Familie zu reden und zu sagen: ‚Oh mein Gott, sie werden älter, sie werden erwachsen und ich schlage immer wieder einen Film auf einen anderen Film.‘ Ehe man sich versieht, sind sie 18 und von zu Hause ausgezogen, und ich habe das Fenster verpasst.“

Bei der Vorbereitung der Show für die Ausstrahlung erwähnte Hemsworth auch, dass ihm „eine Version der Episode angeboten wurde, über die wir nicht gesprochen haben [his discovered genetic predisposition to Alzheimer’s]“, sondern dass ihm die Aussicht, anderen zu helfen, über jedes Zögern hinweggeholfen habe.

„Ich dachte: ‚Nein, schau mal, wenn das ein Motivator für Menschen ist, besser auf sich selbst aufzupassen und auch zu verstehen, dass es Schritte gibt, die man unternehmen kann – dann fantastisch.‘ Meine Sorge war, ich wollte es einfach nicht manipulieren und überdramatisieren und es zu einer Art Hokey-Griff nach Empathie oder was auch immer zur Unterhaltung machen.“

Hemsworth, der zuletzt bei seinem vierten Soloauftritt in „Thor: Love and Thunder“ in diesem Sommer als God of Thunder des MCU auftrat, wird als nächstes in einer weiteren Fortsetzung auftreten, im nächsten Jahr „Extraction 2“. Er schließt auch eine noch nicht enthüllte Rolle in „Furiosa“ von 2024 mit Anya Taylor-Joy ab, die im Universum von „Mad Max“ spielt.