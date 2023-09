„Chris Eubank Jr. hat mit seinem eindrucksvollen Nachspielsieg über Liam Smith bewiesen, dass er auf Weltniveau ist“, sagt Natasha Jonas.

Der 33-Jährige rächte sich am Samstagabend in Manchester süß, als er Smith in der 10. Runde stoppte, nachdem er im ersten Kampf der beiden im Januar in der vierten Runde eine Unterbrechung erlitten hatte.

Eubank dominierte den Kampf vom ersten Moment an und schlug Smith im vierten Durchgang mit einem wuchtigen Aufwärtshaken zu Boden, bevor er den Kampf hinter dem Jab kontrollierte und spät einen entscheidenden Angriff startete, um seinen Gegner zu erledigen.

Es verzögerte unangenehme Fragen über die Zukunft von Eubank an einem Abend, der als entscheidend für seine Karriere galt, und der Sieg bereitete ihn nun auf weitere große Kämpfe vor.

Die Jury von Sky Sports Boxing, bestehend aus George Groves, Natasha Jonas und Johnny Nelson, äußerte sich zum enormen Karrieresieg von Eubank Jr.

Groves: Eubanks perfekter Abend

„Wenn du gegen Chris Eubank kämpfst, ist es das, worüber du dir Sorgen machst: seine mentale Stärke, Belastbarkeit und sein Selbstvertrauen. Manchmal schwankte es und manchmal fragte ich mich, ob er es noch hatte.“

„Ich habe ihn im Fitnessstudio gesehen und er war wie ein Biest, das sind alles Komplimente, etwas, das ich respektierte, und ich habe mich immer noch gefragt: Ist er immer noch dieser Typ?“

„Er musste es tun. Das muss sein perfekter Moment sein. Für ihn wird es nie besser werden als heute Abend.“

„Es war eine ruhige, maßvolle Leistung, er hatte große Abwechslung beim Stoß, es gab nichts Rücksichtsloses wie im ersten Kampf, es gab keine Verzweiflung, er schien nie außer Kontrolle zu geraten. Sie (sein neues Team) haben ihn erreicht.“

„Anfangs war er glücklich, zu halten, er ist nicht so ein Kämpfer, aber er wusste, dass es der richtige Weg wäre, wenn er Smith früh ausschalten könnte.“

Jonas: Smith wird sich wegen des Knöchels nicht entschuldigen

„Das ganze Klicken mit dem Knöchel, das ist etwas, was Liam macht, er macht es die ganze Zeit. Er überstreckt sich ständig, er hat die schlechte Angewohnheit zu klicken, er hat keine Ausreden vorgebracht, ich werde keine Ausreden für ihn finden.“

„Chris ist rausgegangen, hat sich an den Plan gehalten und den Kampf gewonnen. Möglicherweise hatten die Verletzungen Auswirkungen (auf Smith), wenn man Probleme mit dem Rücken hat, ist es schwierig, manche Dinge zu tun, das wirkt sich auf alles aus. Er sagte, er hatte Probleme.“ um drei Steine ​​weniger zu bekommen.

„Was Liam weh tun wird, ist, dass Eubank Jr. ihm angetan hat, was er Eubank Jr. im ersten Kampf angetan hat. Er hat gestochen und gestochen und gestochen, und dann bringt er in der nächsten Minute den Aufwärtshaken hoch und er landet.“

Liam Smith sagt, er sei von Beginn des Kampfes an platt gewesen, als Chris Eubank Jr. ihn in Manchester dominierte.



„Liam wird beschämt sein, er wird am Boden zerstört sein. Da er weiß, wer er ist, wird er den Rückkampf wollen. Ich denke, er würde das wiedergutmachen wollen.“

„Viele der Fragen lauteten: ‚Ist Eubank auf Weltniveau?‘. Ich glaube, Liam Smith ist einer der besten Kämpfer in diesem Land, er ist auf Weltniveau, das beantwortet die Frage, denn er hat gerade einen geschlagen.“

Nelson: Eubank hat Smith überholt

„Liam wird absolut am Boden zerstört sein, wenn er das heute Abend verliert. Chris hat ihn überholt, die Zeit überholt, den Schuss richtig gemacht, den Aufwärtshaken benutzt und als er ihn schließlich hatte, ließ Liam fallen. Chris versuchte ständig, ihn zu fangen, und Liam duckte sich einfach hinein.“ Es.

„Die Taktik von Chris war perfekt. Verletzungen, am Knöchel oder was auch immer, die Boxtechniken, die Chris zeigte, übertrafen die Boxtechniken, die Liam lieferte. Bei allem, was Chris warf, war es, als wäre er einen Schritt voraus.“

Chris Eubank Jr sagt, er habe nach seinem spektakulären Nachspielsieg gegen Liam Smith ein Auge auf seine britischen Rivalen und Gennadiy Golovkin geworfen.



„Wir haben ihn abgeschrieben und gesagt, dass er nichts tun kann, um uns glauben zu machen, dass er die Sache ändern würde.“

„Der erste war eine Demontage, die Liam Chris verpasste. Das war eine Prügelstrafe, Chris hat ihn in jeder Hinsicht geschlagen.“