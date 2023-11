Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wurde ausgebuht, als er sich auf dem Florida Freedom Summit in Florida gegen Donald Trump aussprach. Christie war der zweite Republikaner, der bei der Veranstaltung am Samstag ausgebuht wurde, nachdem eine Menschenmenge die frühere Gouverneurin von Arkansas, Asa Hutchinson, ausgebuht hatte, weil sie sagte, es sei wahrscheinlich, dass Trump wegen einer Straftat für schuldig befunden würde. Christie, der nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen im Jahr 2016 ein zweites Mal für die Präsidentschaft kandidiert, liegt in den Umfragen schlecht hinter dem ehemaligen Präsidenten Trump. Auf dem Gipfel sagte er Zwischenrufern, dass sie „die Wahrheit fürchten“, nachdem sie ihn ausgebuht und Dinge wie „Trump“ und „Steig jetzt aus!“ gerufen hatten. auf der Bühne. „Was für ein Schock, du bist für Trump, ich werde tot umfallen“, sagte Christie der lautstarken Menge. „Sehen Sie, jeder dieser Buhrufe, jeder dieser Pfiffe, jeder dieser Schreie wird nicht ein Problem lösen, mit dem wir in diesem Land konfrontiert sind.“