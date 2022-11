Chris Billam-Smith kehrt für „den letzten Schritt vor einem WM-Titel“ nach Bournemouth zurück, plus Dan Azeez vs. Rocky Fielding live auf Sky Sports | Box-News

Der Lokalmatador Chris Billam-Smith kehrt am 17. Dezember live auf Sky Sports zum Boxen im Bournemouth International Centre zurück.

Das Cruisergewicht aus Bournemouth trifft auf den gefährlichen Kosovaren Armend Xhoxhaj.

Billam-Smith hat einen der besten Kämpfe des Jahres hinter sich, als er den europäischen und den Commonwealth-Titel im Cruisergewicht in einem spannenden 12-Rounder mit Isaac Chamberlain verteidigte.

Jetzt heißt er Xhoxhaj in einer garantiert ohrenbetäubenden Arena in seiner Heimatstadt willkommen.

Der in Deutschland lebende Kosovare hat eine Bilanz von 14-2 (7 KOs). Xhoxhaj hatte eine Siegesserie von sieben Kämpfen, die letztes Jahr vom ehemaligen Europameister Mateusz Masternak beendet wurde.

Aber der 28-Jährige – bekannt als „The Bombardier“ – besiegte bereits im Mai Roman Fress, um den WBO Inter-Continental-Titel im Cruisergewicht zu holen, und wird an die Südküste reisen, um eine weitere große Überraschung zu feiern.

Billam-Smith hat in seiner Profikarriere nur einmal verloren, und das war 2019 eine getrennte Entscheidung gegen Richard Riakporhe.

Seitdem ist er immer stärker geworden. Er besiegte Craig Glover und dann Nathan Thorley, um den Commonwealth-Titel zu gewinnen und zu verteidigen. Er fügte seiner Liste der Auszeichnungen die britischen und europäischen Meisterschaften hinzu, als er Tommy McCarthy besiegte, und Anfang dieses Jahres gewann er einen Rückkampf mit McCarthy, als er ihn in acht Runden stoppte.

Billam-Smith schlägt Isaac Chamberlain durch Entscheidung in einem epischen 12-Runden-Kampf in Bournemouth



Sein Krieg mit Chamberlain in Bournemouth im Juli wurde bereits als einer der aufregendsten Kämpfe des Jahres 2022 gefeiert.

„Ich kann es kaum erwarten, vor der besten Atmosphäre des Landes nach Bournemouth zurückzukehren“, sagte Billam-Smith.

„Die letzte Auszeit war einfach unglaublich: der Kampf selbst, die Atmosphäre, der Anlass. Das ist der letzte Schritt vor dem WM-Titel. Ich werde eine Weltklasse-Leistung abliefern, die dieser Chance und der phänomenalen Unterstützung würdig ist.“

Dan Azeez wird die britische Meisterschaft im Halbschwergewicht gegen Liverpools Rocky Fielding aufs Spiel setzen.

Azeez wurde bekannt, als er letztes Jahr Hosea Burton besiegte, um den Titel zu gewinnen, und beeindruckte im September in Liverpool erneut, als er Shakan Pitters besiegte.

Billam-Smith unterhält immer





In Fielding trifft er jedoch auf einen erfahrenen Gegner, der auf höchstem Niveau gekämpft hat. Fieldings einzige Niederlagen gab es gegen Callum Smith, der später einen Weltmeistertitel im Supermittelgewicht gewann, und den mexikanischen Superstar Canelo Alvarez.

Caroline Dubois, Olympionikin aus Tokio, spielte im Oktober auf der Undercard der historischen Show Claressa Shields vs. Savannah Marshall, als sie Milena Koleva ausschaltete. Sie kehrt nach Bournemouth zurück, wo sie auch beeindruckte, als sie Happy Daudi im Juli stoppte.

Der aufstrebende Cruisergewichtler Viddal Riley ist schnell wieder in Aktion, nachdem er am vergangenen Wochenende in Manchester einen verheerenden Stoppsieg gegen seinen ungeschlagenen Kollegen Ross McGuigan errungen hat.

Bournemouths eigener Lee Cutler (11-1, 7 KOs) wird eifrig darauf bedacht sein, etwas festliche Stimmung für die anwesenden lokalen Fans zu verbreiten.

Billam-Smith feiert nach dem Sieg über Chamberlain (Foto: Lawrence Lustig/BOXXER)





„Wir waren Anfang des Sommers von der Menge in Bournemouth überwältigt und es ist großartig, im Dezember dorthin zurückzukehren“, sagte BOXXER-Gründer und CEO Ben Shalom.

„Chris Billam-Smith hat bei seinem atemberaubenden Sieg über Isaac Chamberlain das Dach vom Platz gerissen. Der Lärm war ohrenbetäubend und die Atmosphäre absolut elektrisierend.

„Ich erwarte, dass die Fans ein ganz neues Niveau erreichen werden, wenn ‚CBS‘ versucht, seinen Marsch in Richtung eines Weltmeistertitels in einem harten Kampf gegen Armend Xhoxhaj fortzusetzen.

„Wir haben einen echten Leckerbissen auf Lager, wenn ‚Super‘ Dan Azeez gegen Rocky Fielding antritt. Rocky ist ein Kämpfer auf Weltniveau, ein großer Name in Großbritannien, und die einzigen Niederlagen in seinem Lebenslauf sind gegen Canelo Alvarez und Callum Smith.

„Da auch Caroline Dubois und Viddal Riley in Aktion sind, ist diese Karte ein frühes Geschenk für britische Boxfans.“