Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen haben in Chongqing im Südwesten Chinas mindestens 15 Menschen getötet und vier weitere werden noch vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf örtliche Behörden.

Die Todesfälle wurden seit Montag registriert, als heftige Regenfälle den Südwesten Chinas heimsuchten, was vier Kreise in Chongqing dazu veranlasste, die höchste Alarmstufe Rot auszusprechen.

Videos aus der weitläufigen Megacity zeigen, wie Bewohner gerettet werden, während die Behörden daran arbeiten, die Straßen von Überschwemmungen zu befreien.

Auch das chinesische Ministerium für Notfallmanagement erhöhte die Notfallschwellen.

Auch die benachbarte Provinz Sichuan wurde schwer getroffen, mehr als 460.000 Einwohner waren von den starken Regenfällen betroffen – es wurden jedoch bisher keine Verletzten gemeldet, so die Provinzregierung. Mehr als 85.000 Einwohner Sichuans seien vertrieben worden, berichtete der staatliche Sender CCTV am Dienstag.

Laut staatlichen Medien wurden mindestens 400 Notfallteams entsandt, um Rettungs- und Hilfsmaßnahmen in der Region zu unterstützen.

Laut Xinhua hat der chinesische Staatschef Xi Jinping den Behörden befohlen, der Sicherheit der Bewohner und der Minimierung von Verlusten „höchste Priorität einzuräumen“. Er forderte außerdem verschiedene Ministerien, darunter Hochwasserschutz- und Notfallmanagementbehörden, auf, die Reaktionsbemühungen zu koordinieren.

In diesem Sommer gab es bereits heftige Regenfälle. Letzte Woche wurden in Sichuan vier Menschen getötet und drei vermisst, nachdem durch Regenstürme und Sturzfluten Erdrutsche ausgelöst worden waren, berichtete Xinhua.

Und am Montag tauchten Videos über die dramatische Rettung eines Paares auf, das auf dem Dach seines Autos eingeklemmt war, nachdem ein Flussbett in der zentralen Provinz Henan überschwemmt worden war. Laut CCTV lieferten Rettungskräfte mithilfe einer Drohne Seile und Schwimmwesten an das Paar, das sich auf seinem Auto inmitten rauschenden braunen Wassers zusammenkauerte, bevor es von einem Kran ans Flussufer „geschleppt“ wurde.

Zu den Überschwemmungen kommt es, während andere Teile Chinas mit heftigen Hitzewellen zu kämpfen haben, was noch mehr Beispiele für extremes und unvorhersehbares Wetter darstellt, das laut Experten ein Zeichen für die Auswirkungen der Klimakrise ist.

Anfang dieser Woche verzeichnete das Land nach Angaben der Behörden die höchste Anzahl heißer Tage seit Beginn der Aufzeichnungen seit sechs Monaten.

Nach Angaben des Nationalen Klimazentrums hat China in diesem Sommer bisher bereits vier regionale Hitzewellen erlebt, die früher eintrafen und umfangreicher und extremer waren als in den Vorjahren.

Nordchina, eine dicht besiedelte Region mit Hunderten Millionen Einwohnern, ist besonders stark betroffen, und in den kommenden Wochen werden weitere Hitzewellen erwartet.