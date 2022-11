Chirurgie zur Gewichtsabnahme senkt die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts bei sehr übergewichtigen Menschen

MITTWOCH, 16. November 2022 (HealthDay News) – Eine bariatrische Operation kann laut einer neuen Studie erheblich dazu beitragen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Angina pectoris bei sehr übergewichtigen Menschen zu verhindern. Die Studienteilnehmer waren auch von der sogenannten nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) betroffen, die häufig mit Übergewicht in Verbindung gebracht wird.

Bei der Untersuchung von Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 40 und NAFLD fanden Forscher der Rutgers University-New Brunswick und der Ohio State University heraus, dass diese Patienten mit 50 % höherer Wahrscheinlichkeit Herzinfarkte, Schlaganfälle und Angina pectoris erleiden.

Aber die neuen Ergebnisse „liefern Beweise zur Unterstützung der Adipositaschirurgie als wirksames therapeutisches Instrument zur Senkung des erhöhten Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei ausgewählten Personen mit Adipositas und NAFLD“, sagte Studienautor Dr. Vinod Rustgi, Direktor des Zentrums für Lebererkrankungen und Leber Messen an der Rutgers Robert Wood Johnson Medical School in New Jersey. „Diese Ergebnisse sind aus vielen Gründen enorm wirkungsvoll.“

Rustgi und seine Kollegen nutzten eine Krankenversicherungsdatenbank für die Jahre 2007 bis 2017.

Sie fanden fast 87.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren mit Adipositas und NAFLD, von denen etwa 64 % Frauen waren. Etwa 35 % dieser Patienten wurden bariatrisch operiert, während 65 % eine nicht-chirurgische Versorgung erhielten.

Die Patienten, die sich einer bariatrischen Operation unterzogen hatten, hatten ein um 49 % geringeres Risiko, Herzinfarkte, Herzinsuffizienz oder ischämische Schlaganfälle (die durch eine Blockade verursacht wurden) zu entwickeln. Forscher fanden heraus, dass sie auch weit weniger Angina pectoris, Plaquebildung in den Arterien oder arterielle Blutgerinnsel hatten.

Nach Angaben des US Centers for Disease Control and Prevention starben in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 etwa 697.000 Menschen an Herzerkrankungen. Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache für Männer und Frauen.

NAFLD ist laut der Studie zusammen mit einer fortgeschritteneren Form der Lebererkrankung, die als NASH bekannt ist, eine schnell zunehmende Ursache für Lebererkrankungen. Dies geschieht, wenn zu viel Fett in den Leberzellen gespeichert wird, was einen Entzündungszustand auslöst. NAFLD tritt häufiger bei Menschen mit Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes auf.

Laut den Forschern kann die Adipositaschirurgie aufgrund der positiven Auswirkungen der Gewichtsreduktion Vorteile für die Herzgesundheit bieten.