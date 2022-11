Chiphersteller Elmos: Kabinett stoppt chinesische Übernahmen

Stand: 09.11.2022 12:24 Uhr

Die Bundesregierung hat den Verkauf der Elmos-Chipproduktion nach China untersagt. Auch in einem weiteren Fall legte das Kabinett sein Veto ein. Experten sehen darin auch eine symbolische Entscheidung.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Nach dem umstrittenen China-Deal im Hamburger Hafen hat die Bundesregierung den Verkauf einer Chip-Fertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor untersagt. Untersagt wurde nach Agenturmeldungen auch die Übernahme des bayerischen Halbleiterkonzerns ERS Electronic. Zudem sollen Übernahmen deutscher Unternehmen in Schlüsseltechnologien, etwa durch chinesische Investoren, erschwert werden.

Elmos selbst hatte Anfang der Woche angekündigt, dass der Verkauf der Produktion an das schwedische Unternehmen Silex Microsystems wohl untersagt werde. Silex ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Herstellers Sai Microelectronics.

Know-how soll bei Elmos bleiben

Doch ging es bei der Elmos-Chipfertigung in Dortmund tatsächlich um den Verlust einer Schlüsseltechnologie? Für Experten greift diese Argumentation zu kurz. Sie fördern eine stärkere Differenzierung: zwischen der Produktionstechnologie einerseits und dem eigentlichen Chip-Know-how andererseits.

„Beim geplanten Verkauf an die Chinesen ging es nur um die Produktion und die dazugehörige Produktionstechnik des Werks in Dortmund. Das zugrunde liegende Chip-Know-how war nie Teil der Verkaufspläne und sollte in den Händen von Elmos bleiben“, erklärt Malte Schaumann, Elmos Analyst bei Warburg Research, im Gespräch mit tagesschau.de. „Das ist, als würde man BMW verbieten, eine alte Fabrik zu verkaufen, weil man Angst hat, dass deutsche Autoschlüsseltechnologie in die falschen Hände gerät.“

Veraltete Produktionstechnik?

Ähnlich argumentieren Halbleiterexperten wie Jan-Peter Kleinhans von der Berliner Stiftung Neue Verantwortung oder Frank Bösenberg, Geschäftsführer von Deutschlands größtem Chip-Cluster Silicon Saxony; Sie halten die Elmos-Produktionstechnik inzwischen für veraltet.

„Elmos selbst wird mit dieser Produktionstechnologie vor Ende des Jahrzehnts nichts mehr anfangen können, da die in Dortmund hergestellten Chips eine viel zu große Baugröße haben“, sagt Warburg-Experte Schaumann. Chips dieser Baugröße hatte Intel bereits Mitte der 1990er Jahre produziert. „Auch in China wird diese Art der Fertigungstechnik seit fast 20 Jahren produziert.“

Öffentliche Diskussion über das Boarding am Hafenterminal

Die von Elmos produzierten Chips haben eine Strukturgröße von 350 Nanometern. Auftragsfertiger wie Samsung produzieren mittlerweile Chips mit Strukturgrößen von 130 Nanometern und kleiner.

Bis vor kurzem vertrat das Bundeswirtschaftsministerium selbst die Position, dass die Elmos-Chipfabrik veraltete Technik einsetze. Deutschland sei nicht durch den Verkauf wertvoller Technik bedroht, so Habecks Haus. Doch offenbar unter dem Eindruck der Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Terminal im Hamburger Hafen und der öffentlichen Diskussion darüber vollzog Habeck eine Kehrtwende.

Die Chinesen setzen auf MEMS-Chips

Wenn die Elmos-Produktionstechnik – wie Experten behaupten – so veraltet ist: Warum interessierten sich die Chinesen überhaupt für das Dortmunder Werk? Sai Microelectronics setzt auf einen ganz anderen Chiptyp als Elmos, sogenannte MEMS-Chips. Die Abkürzung MEMS steht für „Micro-Electro-Mechanical Systems“.

Diese winzigen Chips können mechanische und elektrische Informationen verarbeiten. Sie registrieren Positionsänderungen auf dem Smartphone, Druckänderungen in Reifen und Vibrationsänderungen in Maschinen. Die Kunden von Silex und Sai kommen aus Branchen wie Medizintechnik, Telekommunikation und Industrie.

„Elmos hat den Schwarzen Peter gezogen“

„MEMS-Chips brauchen diese sehr kleinen Strukturgrößen nicht“, erklärt Schaumann. „Die Produktionstechnik von Elmos ist für Silex und Sai keineswegs veraltet.“ Dank massiver Subventionen der chinesischen Regierung ist Sai bereits der weltweit größte Auftragsfertiger von MEMS-Chips.

Der Experte von Warburg Research kann daher das Verkaufsverbot der Elmos-Fabrik nach China nicht nachvollziehen. „Elmos hat jetzt den Schwarzen Peter gezogen. Ohne die Diskussion um den Hamburger Hafen wäre die Entscheidung bezüglich des Elmos-Werks wohl anders ausgefallen.“

Fakt ist aber auch: Mit ihrem Verbot von Elmos-Fabrikverkäufen nach China macht die Bundesregierung auch der Regierung in China einen Strich durch die Rechnung. Der Fünf-Jahres-Plan der chinesischen Regierung setzt Experten zufolge gezielt auf Spezialchips wie MEMS, denen man ein gewisses Zukunftspotenzial zutraut.