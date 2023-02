Archer City, Texas

De ene helft van het beroemdste renovatieduo van de televisie is de nieuwe eigenaar van een iconisch literair monument gebouwd door auteur Larry McMurtry in het moeilijk gekrabbelde stadje Archer City, Texas. Bewoners vragen zich nu af wat Chip Gaines, die samen met vrouw Joanna het Magnolia Network heeft gebouwd, van plan is voor het volgende hoofdstuk van de winkel.

Afgelopen november kocht Gaines stilletjes twee gebouwen waarin Booked Up is gevestigd – de boekwinkel die McMurtry’s levenslange passieproject in zijn geboorteplaats was. De auteur van “Lonesome Dove” en “The Terms of Endearment” opende de boekwinkel in 1987 en in de loop van de decennia werd het een bedevaartsoord voor McMurtry-fans en boekenliefhebbers van over de hele wereld.

Ze komen ook naar The Royal Theatre, dat McMurtry’s klassieke roman “The Last Picture Show” inspireerde en was te zien in de klassieke film uit 1971 met Cybill Shepherd en Jeff Bridges.

In dit stoffige stadje met zo’n 1600 inwoners, waar de zomerse hitte het gevoel kan hebben alsof je met een gloeiend hete ijzeren koekenpan in het gezicht wordt geslagen, heeft McMurtry bereikt wat een bewoner omschreef als de onwaarschijnlijke droom om ‘van Archer City een kleine boekenstad te maken’.

De boekhandel is al zeker een jaar dicht. Het nieuws dat het nu in handen is van Chip Gaines, die beroemd werd door zijn uitbundige passie voor ‘Demo-Day’-vernietiging in zijn televisieshows, heeft voor veel opschudding gezorgd in de verzamelplekken van de stad.

Sommige bewoners willen graag weten of Gaines grotere plannen heeft om Archer City een opknapbeurt te geven of dat de boeken op het punt staan ​​te verdwijnen en de gebouwen leeg blijven staan, zoals veel andere gebouwen op het stadsplein.

“Chip’s band met Archer City gaat terug tot zijn ouders en grootouders, die daar zijn opgegroeid”, vertelde een woordvoerder van Gaines aan CNN in een verklaring. “Hij houdt van deze gemeenschap en is al jaren een grote fan van Larry McMurtry. Chip is vereerd en verheugd om deze ongelooflijke boekencollectie te behouden met het respect dat het verdient.”

De vertegenwoordiger weigerde commentaar te geven op specifieke toekomstplannen voor de boekhandel.

Jerry Phillips, de voormalige eigenaar van Archer County News, zei dat de stad trots is op haar banden met een van de meest invloedrijke schrijvers van de laatste 100 jaar.

“Mensen zouden er kapot van zijn als de boekhandel zou verdwijnen. Het moet hier enige aanwezigheid hebben, alleen voor zijn nalatenschap, ‘vertelde Phillips aan CNN.

Toen Larry McMurtry in maart 2021 stierf, werd het voorspellen van het lot van de boekwinkel en de duizenden boeken die erin waren opgestapeld een routinematig gezelschapsspel.

Volgens James McMurtry, de zoon van de schrijver en een bekende muzikant, schonk McMurtry voor zijn dood Booked Up aan de oude manager van de winkel, Khristal Collins.

Uit de aktes van Archer County blijkt dat op 4 november 2022 de twee boekwinkelgebouwen, die nog steeds een adembenemende collectie boeken bevatten, werden overgedragen aan een investeringsmaatschappij die Chip Gaines als directeur opnam.

Uit de aktes blijkt dat de eigendommen zijn verkocht voor tien dollar “en andere goede en waardevolle overwegingen”. Khristal Collins reageerde niet op de telefoontjes van CNN over de verkoop van de winkel.

Woensdag lanceerde ze echter een nieuwe online boekwinkel, waarbij ze de naam “Booked Up” behield, maar bevestigde dat ze niet langer de eigenaar is van het gebouw, noch van de inventaris van McMurtry’s boekwinkel.

De verkoop van de boekwinkel werd in december voor het eerst gemeld door Nathan Lawson, de nieuwsredacteur van Archer County News.

De tip kwam van Jerry Phillips, die Lawson belde toen hij zag dat Chip Gaines en zijn vader dozen met boeken de winkel uit droegen. Phillips zei dat hij de ster naderde en zei: “Onderzoekende geesten willen weten wat er aan de hand is?”

Chip en Joanna Gaines veranderden hun HGTV-show voor huisverbetering in het Magnolia lifestyle-merkimperium. De Magnolia Silo’s in Waco, die in 2015 werden geopend, transformeerden de centrale zakenwijk van de stad en trekken volgens lokale toeristenambtenaren meer dan een miljoen bezoekers per jaar. (HGTV en CNN maken beide deel uit van Warner Bros. Discovery.)

In een interview in januari 2019 met het tijdschrift Cowboys & Indians vertelde Chip Gaines over de band van zijn familie met Archer City, de plaats waar zijn ouders opgroeiden en ongeveer 320 kilometer ten noordwesten van Waco ligt.

Terwijl Gaines opgroeide in Albuquerque, zei hij dat hij de zomers vaak doorbracht met zijn grootvader in Archer City, paardrijdend en hekken reparerend, en dat is waar een jongen uit een buitenwijk uit de grote stad de landbouw- en ranchlevensstijl leerde waarderen.

“Ik weet niet wat het was, maar het zat zeker op zeer jonge leeftijd in mijn bloed”, vertelde Gaines aan het tijdschrift.

Er is veel belangstelling voor wat er daarna gebeurt. Decennialang was Booked Up een enorme toeristische trekpleister voor lokale bedrijven. Maar de inwoners van Archer City zien wat de Gaines’ voor Waco hebben gedaan en vragen zich af of ze een ‘Magnolia North’-achtige bestemming plannen die nog meer toeristen naar de stad zou trekken.

Er zijn veel mensen, zei Lawson, die niet willen dat de gebouwen leegstaan ​​of, erger nog, dat de enorme boekencollectie de stad uit wordt gehaald.

“We zijn voor altijd verweven met Larry McMurtry,” zei Lawson. “Er zou nog steeds een groot deel van onze gemeenschap zijn dat verdrietig zou zijn als de boekwinkel zou verdwijnen, en ik denk dat onze economie verdrietig zou zijn als de boekwinkel zou verdwijnen.”

Het Spur Hotel in Archer City is eigendom van Dotty en John Hudson. Het hotel is vaak gevuld met McMurtry-fans die de geboorteplaats van de schrijver bezoeken. Zijn boeken worden in elke kamer achtergelaten en de kamer op de bovenste verdieping staat bekend als The Lonesome Dove Suite.

Haar man, John, woonde in Archer City toen Hollywood naar de stad kwam om “The Last Picture Show” te filmen. Hij was een van de vele locals die werden uitgekozen om als figuranten te werken in verschillende scènes die op locatie zijn opgenomen. Als je goed kijkt, zei Dotty, kun je hem acht keer in de film zien.

Dotty Hudson zegt dat veel van hun gasten McMurtry-fans en schrijvers zijn die hier komen om inspiratie op te doen. Hudson zegt dat het hotel een frequente tussenstop is voor mensen die vakantiereizen door de stad maken om het Royal Theatre en het plein in de binnenstad te zien waar “The Last Picture Show” werd gefilmd.

Hudson vertelde CNN dat als de boekwinkel permanent zou sluiten, het “een klein gaatje in het hart van Archer City zou achterlaten”.

Honderden McMurtry’s meest intieme items zullen op 29 mei ook worden geveild.

Van typemachines tot persoonlijke exemplaren van zijn beroemde boeken; van zijn vleugel en bed tot zijn cowboylaarzen die bij elkaar worden gehouden met ducttape, de catalogus van ongeveer 400 items trekt al brede belangstelling, volgens Rob Vogt, directeur van de Vogt Auction-galerij in San Antonio.

“De buzz is het grootste wat ons ooit is overkomen”, zei Vogt. “Het is erg spannend.”

Terwijl Vogt Archer City beschreef als het ‘romantische hart van het McMurtry-verhaal’, zei hij dat zijn team samenwerkte met McMurtry’s zoon, James, om de verkoop te plannen in het veilinghuis in San Antonio, dat volgens Vogt over de infrastructuur beschikt om een ​​echte, moderne veiling.

Er wordt verwacht dat enkele honderden mensen persoonlijk aanwezig zullen zijn, en duizenden meer waarschijnlijk online, zei Vogt.

“We bestaan ​​bijna 50 jaar. We noemen onszelf de Texas veiling. Dit zijn de verhalen en het land en de objecten waarin we gespecialiseerd zijn”, zei hij. “Het is een enorme, enorme eer.”

Jerry Phillips organiseert een openbare inspanning om de historische gevangenis van drie verdiepingen van het graafschap te behouden tot een museum en een kunstcentrum. Hij zou graag zien dat het gebouw McMurtry’s boekhandel zou bevatten.

Ondernemers zoals Dotty Hudson zijn hoopvol. Ze zegt dat de Gaines hebben bewezen dat ze de ‘magic touch’ hebben.

In “The Last Picture Show” zag de wereld Archer City op desolate zwart-witfilm, ze hopen stilletjes dat als de camera’s weer terugkeren McMurtry’s geboorteplaats in kleur zal zijn.

In een eerdere versie van dit verhaal stond dat “The Last Picture Show” in 1973 werd uitgebracht. Het is gecorrigeerd om aan te geven dat de film in 1971 werd uitgebracht.