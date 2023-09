Mehreren Medienberichten zufolge wird gegen den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu, der seit mehr als zwei Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, wegen Korruption ermittelt.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte zehn mit der Angelegenheit vertraute Personen, während die britische Financial Times Die Zeitung zitierte den US-Geheimdienst als Bestätigung für die Untersuchung von Lis Verhalten.

Der Wallstreet Journal zitierte außerdem eine Person, die in Peking mit der Entscheidungsfindung vertraut ist und sagte, dass Li letzte Woche zum Verhör abgeführt worden sei.

Berichten zufolge werden auch acht hochrangige Beamte der Beschaffungseinheit des chinesischen Militärs untersucht, die Li von 2017 bis 2022 leitete.

Peking sagte, es sei sich der Situation nicht bewusst.

Zuletzt gesehen im August

Li wurde zuletzt am 29. August gesehen, als er auf einem Sicherheitsforum mit afrikanischen Nationen in Peking eine Grundsatzrede hielt.

An einem Verteidigungstreffen am 7. September in Vietnam nahm er nicht teil. Hanoi führte einen „Gesundheitszustand“ an.

Li sollte in derselben Woche auch Gespräche mit einem hochrangigen singapurischen Militärbeamten in China führen, an denen er ebenfalls nicht teilnahm.

Dies warf bei regionalen Diplomaten und Social-Media-Kommentatoren gleichermaßen Fragen nach seinem Aufenthaltsort auf.

China ordnet „Aufräumarbeiten“ an

Im Juli veröffentlichte Chinas militärische Beschaffungsabteilung eine Mitteilung, dass sie ihr Ausschreibungsverfahren „aufräumen“ wolle.

Es forderte die Öffentlichkeit auf, Unregelmäßigkeiten aus dem Oktober 2017 zu melden, kurz nachdem Li die Einheit erstmals übernommen hatte.

Das Verschwinden von Li folgt auf die Entlassung von Außenminister Qin Gang im Juli nach längerer Abwesenheit von der Öffentlichkeit.

Auch der Chef der Eliteraketentruppe der Volksbefreiungsarmee, Li Yuchao, wurde unter ähnlichen Umständen seines Amtes enthoben.

Der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, spekulierte in den sozialen Medien, dass Li unter Hausarrest gestellt worden sei.

„Wie Shakespeare in Hamlet schrieb: ‚Im Staat Dänemark ist etwas faul‘“, twitterte er.

