Chinesischer Militärunternehmer testet fliegendes Skateboard – Medien – RT World News

Das strahlgetriebene Gerät kann eine Person oder eine 100 kg schwere Fracht in Höhen von bis zu 3.000 Metern befördern, berichtete eine chinesische Zeitung unter Berufung auf den Entwickler

Ein chinesisches Rüstungsunternehmen hat angekündigt, nächstes Jahr den ersten menschlichen Test seines fliegenden Skateboards durchzuführen, berichtete die South China Morning Post (SCMP) am Mittwoch. Laut dem Beijing Institute of Power Machinery wird das Gerät sowohl militärische als auch zivile Anwendungen haben.

Das kompakte Senkrechtstartgerät ist in der Lage, eine Person oder eine Last von bis zu 100 kg auf eine Höhe von bis zu drei Kilometern zu heben. Angetrieben von vier Mikro-Turbojet-Triebwerken ermöglicht es einer Person, sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h zu bewegen oder zehn Minuten lang an einem Ort zu stehen und zu schweben, so das Werbematerial der Zeitung.

Der Entwickler besteht darauf, dass das Gerät mit dem Codenamen SF-FB-30 betrieben werden würde „so einfach wie ein Skateboard.“ Es muss jedoch beachtet werden, dass selbst das Fahren mit einem normalen Skateboard etwas Training erfordert.

Ähnliche Gadgets wurden in den letzten Jahren in Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern entwickelt, aber ein Vertreter des Instituts sagte dem SCMP, dass ihr fliegendes Skateboard das ist „einfacher und benutzerfreundlicher“ als die ausländischer Wettbewerber.

Der SF-FB-30 kann auch autonom fliegen und Fracht liefern oder Passagiere an erhöhte Orte bringen, heißt es in der Zeitung.

Das Beijing Institute of Power Machinery, ein Auftragnehmer des chinesischen Raumfahrtprogramms und von Hyperschallwaffen, teilte SCMP mit, dass das fliegende Skateboard von einem Team entwickelt wurde, das tief in der Verteidigungsindustrie des Landes verwurzelt ist.

Der Entwickler glaubt, dass unter anderem die chinesische Marine das Gerät einsetzen könnte, um Truppen von Booten zu gekaperten Tankern oder Ozeandampfern zu bringen. Seine zivile Nutzung könnte Bereiche wie Such- und Rettungsaktionen, Evakuierung bei Brandgefahr und Stadtverkehr umfassen, fügte das Papier hinzu.