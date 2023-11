Chinesische Touristen kehren mit Blick auf Budget und Sicherheit zurück – DW – 26.11.2023

Fast ein Jahr, nachdem Peking sich von der Null-COVID-Politik – seiner strikten Abriegelungs- und Quarantänepolitik zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus – verabschiedet hat, reist die chinesische Bevölkerung wieder in großer Zahl ins Ausland.

Im ersten Halbjahr 2023 erreichte die Zahl der vom chinesischen Festland ausreisenden Touristen laut offiziellen Statistiken 40,3 Millionen. Es wird erwartet, dass diese Zahl in der zweiten Jahreshälfte weiter ansteigt.

Aber es ist immer noch weit entfernt von den 155 Millionen Auslandsreisen, die Touristen auf dem chinesischen Festland im Jahr 2019 vor Ausbruch der Pandemie unternommen haben.

Die Chinesen waren ein großer Segen für den globalen Tourismus, da sie regelmäßig die ausgabefreudigsten Besucher der Welt sind und Luxushotels, Touren, Souvenirs und Designermarken genießen.

Laut der Unternehmensberatung McKinsey & Company gaben chinesische Touristen im Jahr 2019 im Ausland 255 Milliarden US-Dollar (235 Milliarden Euro) aus. Die Zahl ist fast doppelt so hoch wie die der Amerikaner, dreimal so hoch wie die der Deutschen und fast viermal so hoch wie die Ausgaben britischer Touristen.

Frankreich wurde von Peking beschimpft, nachdem im Juni bei Protesten in Marseille ein Bus mit chinesischen Touristen angegriffen worden war Bild: Ph Lavieille/MAXPPP/IMAGO

Einmal bündig, jetzt vorsichtiger

Doch da die chinesische Wirtschaft Schwierigkeiten hat, sich vollständig von der Pandemie zu erholen, die Ersparnisse der privaten Haushalte aufgrund einer sich verschärfenden Immobilienkrise erschöpft sind und 20 % Jugendarbeitslosigkeit das Familienbudget belasten, werden chinesische Touristen viel kostenbewusster.

Eine Umfrage aus London Anfang dieses Monats ergab, dass die Zahl der chinesischen Touristen in der britischen Hauptstadt nur 2 % unter der Zahl von 2019 lag. Laut der New West End Company, einer Firma, die gegründet wurde, um die Interessen des Londoner West End zu fördern, wo sich viele Touristenattraktionen befinden, gingen ihre Ausgaben jedoch um 58 % zurück.

Die Lobbygruppe möchte, dass die britische Regierung das steuerfreie Einkaufen für Touristen aus Nicht-EU-Ländern wieder einführt, das 2020 abgeschafft wurde. Das Angebot ermöglichte es Touristen, die auf Einkäufe gezahlte Umsatzsteuer (MwSt.) von 20 % zurückzufordern, wenn sie das Land verlassen .

Das Marktforschungsunternehmen Tourism Economics führte den Rückgang der durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch auf die wachsende Zahl unabhängiger chinesischer Reisender zurück, die diejenigen ersetzen, die normalerweise in großen Reisegruppen reisen. Aber das Unternehmen sagte, es handele sich wahrscheinlich um einen kurzfristigen Ausrutscher.

Chinesische Touristen haben es immer noch schwer

„Der weiterhin erwartete Anstieg der Einkommen und der neuen Reiseklasse bedeutet, dass wir in den nächsten 10 Jahren davon ausgehen, dass es jährlich weitere 60 Millionen chinesische Haushalte geben wird, die sowohl innerhalb Chinas als auch international reisen möchten“, sagt Dave Goodger, Geschäftsführer von Europa und Naher Osten bei Tourism Economics, im Gespräch mit der DW.

Er sagte, dass China in diesem Zeitraum voraussichtlich den größten Beitrag zum Wachstum der Langstreckenreisen nach Europa in Bezug auf Besuche und Ausgaben leisten und die USA als wichtigsten Wachstumsmarkt überholen werde.

Während so genannte Rachereisen – bei denen Verbraucher nach langen COVID-Lockdowns Reisen ins Ausland priorisieren – den europäischen und US-amerikanischen Tourismus-Hotspots von Reisenden aus der näheren Umgebung Auftrieb gegeben haben, hat Tourism Economics herausgefunden, dass Langstreckenreisen zu Reisezielen in ganz Europa weiterhin 43 % unter den vorläufigen Reisen liegen. Pandemieniveau. Reisende aus Asien und insbesondere China fehlen merklich.

Goodger geht davon aus, dass eine vollständige Erholung der chinesischen Touristen nach Europa bis zu zwei Jahre dauern könnte, obwohl andere Forschungsunternehmen davon ausgehen, dass dies früher geschehen könnte.

„Wir gehen davon aus, dass das chinesische Reiseaufkommen im Jahr 2025 wieder das Niveau von 2019 erreichen wird“, sagte er der DW. „Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten wird eine Erholung zu Fernreisezielen nicht vor 2026 erwartet, insbesondere für Reisen nach Europa.“

Chinesische Reisende meiden Thailand

Auch andere Regionen und Länder sind daran interessiert, die Zahl der Ankünfte aus China wieder anzukurbeln. Thailand beispielsweise begrüßte im Jahr 2019 11 Millionen chinesische Staatsangehörige, in den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es jedoch weniger als 2,5 Millionen. Die thailändische Regierung hatte mit einer Verdoppelung dieser Zahl gerechnet.

Im September verzichtete Thailand auf die Visumspflicht für chinesische Staatsangehörige. Und nachdem letzten Monat bei einer Schießerei in einem Luxus-Einkaufszentrum in Bangkok zwei Menschen ums Leben kamen, darunter ein chinesischer Staatsbürger, schlug die thailändische Regierung gemeinsame thailändisch-chinesische Polizeipatrouillen vor, um das Vertrauen der Touristen aus Asiens größter Volkswirtschaft wiederherzustellen.

Trotz einer persönlichen Begrüßung durch den Premierminister bleibt der chinesische Tourismus nach Thailand mangelhaft Bild: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

In den chinesischen sozialen Netzwerken wimmelt es von Videomaterial, das Angriffe auf chinesische Touristen im Ausland zeigt und Details über die Misshandlung chinesischer Arbeiter zeigt, von denen viele für hochbezahlte Jobs in Asien angelockt wurden, was sich als Betrug herausstellte. Dieses Phänomen wurde auch in dem beliebten chinesischen Film „No More Bets“ hervorgehoben, der im August in die Kinos kam.

Bei einem weiteren besorgniserregenden Vorfall wurde im Sommer in der südfranzösischen Stadt Marseille ein Bus mit 41 chinesischen Staatsangehörigen von maskierten Demonstranten angegriffen, wobei mehrere verletzt wurden. Der Angriff löste eine wütende Zurechtweisung Pekings aus.

COVID-Theorien befeuerten antichinesische Stimmung

Als COVID zum ersten Mal in China auftrat, hatten viele chinesische Reisende auch Bedenken, sich aus Angst vor Sinophobie ins Ausland zu wagen, da einige westliche Politiker Wiedergutmachungen forderten.

„Das Sicherheitsempfinden ist von entscheidender Bedeutung bei der Wahl des Reiseziels und bei der Bestimmung, welche Reiseziele den schnellsten Aufschwung erlebt haben“, sagte Goodger gegenüber der DW und fügte hinzu, dass Kurzstreckenreisen und bekanntere Reiseziele in Asien am schnellsten einen Aufschwung erlebten.

Ein weiterer Faktor, der chinesische Touristen bis vor Kurzem fernhielt, war die Notwendigkeit von COVID-Tests für die Einreise in viele Länder, und Goodger sagte, auch chinesische Staatsangehörige seien von Rückständen bei Visum- und Passanträgen betroffen. Dies geschah trotz einer gestaffelten Wiedereröffnung des Auslandsreiseverkehrs durch Peking.

Auch die schrittweise Wiederaufnahme internationaler Flüge von chinesischen Flughäfen bremst die Erholung. Nach Angaben des globalen Reisedatenanbieters OAG gab es im November 4.778.271 Sitzplätze auf internationalen Flügen von und nach China, ein Rückgang von 43 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

OAG-Daten zeigten, dass sich die Flüge von China nach Südkorea, Japan, Hongkong und Taiwan viel schneller erholten als die Flüge nach Frankreich, Italien und in die USA, aber alle lagen immer noch weit unter ihrem Vor-COVID-Niveau.

Herausgegeben von: Ashutosh Pandey