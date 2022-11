Chinesische Raffinerien suchen nach mehr russischem Öl – Bloomberg — RT Business News

Chinas größte Ölkonzerne haben um staatliche Hilfe gebeten, um die russischen Rohölimporte am Laufen zu halten, da im nächsten Monat neue EU-Sanktionen in Kraft treten sollen, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Medienstelle, die Raffinerien seien besorgt über ihre Fähigkeit, die Zahlungskanäle, die Logistik und die Versicherung auszuarbeiten, die erforderlich sind, um nach dem 5. Dezember weiterhin beim OPEC+-Produzenten einzukaufen.

Einige Lösungen, die Berichten zufolge in Umlauf gebracht wurden, umfassen die Erhöhung des Volumens des über Pipelines transportierten russischen Öls, die Einrichtung einer ausgewiesenen Bank zur Abwicklung von Zahlungen und die Verbindung mit Moskau sowie die Verwendung von mehr Transfers auf See, um die Herausforderungen von Direktlieferungen zu bewältigen zwischen Verkäufer und Käufer.

Die Besorgnis wächst, da die EU die Finanzierung, Versicherung und den Versand von russischem Rohöl in drei Wochen verbieten wird, sofern die Bedingungen für eine Ausnahme nicht erfüllt sind.

„Asiatische Importeure suchen nach Problemumgehungen, an denen Banken, Versicherungsklubs und Reeder aus dem Block nicht beteiligt sind“, sagt der Bericht.

Es ist unklar, ob eine dieser Optionen eingeführt wird, stellten die Quellen fest.

Unterdessen hat US-Präsident Joe Biden kürzlich betont, wie wichtig es ist, den Fluss des russischen Öls aufrechtzuerhalten, um einen Angebotsschock zu verhindern, der die Preise in die Höhe treiben würde. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte diese Woche, dass chinesische und indische Importe von russischem Öl mit Amerikas Ziel in Einklang stehen. Yellen unterstützte auch die Idee einer Ölpreisobergrenze, die Lieferungen von europäischen Sanktionen ausnehmen würde.

WEITERLESEN:

Rekordmengen von russischem Öl auf dem Weg nach Asien – Bloomberg

Von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigten, dass Moskau in den sieben Tagen bis zum 11. November täglich 2,9 Millionen Barrel Rohöl verschifft hat. Berichten zufolge erreichte das Volumen des russischen Rohöls, das nach Asien ging, im gleitenden Vier-Wochen-Durchschnitt mit China und Indien 2,01 Millionen Barrel pro Tag den Großteil der Vorräte kaufen.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT