Chinas Flugzeugträger Shandong führte am Mittwoch eine Gruppe von Kriegsschiffen durch die Taiwanstraße, teilte Taiwans Verteidigungsministerium mit.

Angesichts der zunehmenden Spannungen um die Insel, die China für sich beansprucht, sagte Taiwans Verteidigungsministerium, dass die 2019 in Dienst gestellte Shandong in südlicher Richtung durch den westlichen Teil der Meerenge gereist sei. Als Reaktion auf den Schritt erklärte das Ministerium, es habe „geeignete Kräfte“ entsandt, um die Aktivitäten zu überwachen.

China verstärkt See- und Luftoperationen

Peking hat in den letzten Jahren die Angriffe auf See und in der Luft rund um das selbstverwaltete Taiwan verstärkt.

„Eine chinesische kommunistische Shandong-Flugzeugträgergruppe ist heute, am 21. Juni, durch die Westseite der Taiwanstraße in südlicher Richtung geflogen“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

„Das (taiwanesische) Militär hat unsere territorialen Luft- und Seebewegungen genau beobachtet und wird entsprechend reagieren“, heißt es in der Erklärung weiter.

Letzten Monat meldete Taiwan auch die Präsenz der Shandong in der Meerenge.

Im März 2022 passierte die Shandong die Taiwanstraße, nur wenige Stunden vor dem geplanten Telefongespräch zwischen dem chinesischen und dem US-amerikanischen Präsidenten.

Blinken sagt, er sei in Peking, „um hochrangige Kommunikationskanäle zu stärken"

Biden vergleicht Xi mit einem Diktator

Die Entwicklung erfolgt weniger als einen Tag, nachdem US-Präsident Joe Biden den chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit einem Diktator verglichen hat.

Im Gegensatz zu den meisten Ländern stimmen die Vereinigten Staaten weder Pekings Anspruch auf Souveränität über Taiwan noch dem Anspruch Taipeis auf Unabhängigkeit zu. Nach Angaben des US-Außenministeriums unterhält Washington keine diplomatischen Beziehungen mit der Insel, sondern lediglich „eine robuste inoffizielle Beziehung“. .

