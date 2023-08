Die chinesische Botschaft in Moskau kritisierte am Freitag „brutale und übermäßige Strafverfolgung durch Russland“, nachdem fünf chinesischen Staatsbürgern die Einreise in das Land verweigert wurde.

In einem Beitrag auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat sagte die Botschaft, der Vorfall habe „die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Bürger ernsthaft geschädigt“.

Bei dem Versuch, am 29. Juli nach Russland einzureisen, sei die Gruppe chinesischer Staatsbürger „wiederholt“ „bis zu vier Stunden lang“ befragt worden, heißt es in der Erklärung. Ihre Touristenvisa seien annulliert worden und ihnen sei die Einreise verweigert worden, hieß es.

Der Vorfall stehe „im Widerspruch zur Gesamtsituation der freundschaftlichen chinesisch-russischen Beziehungen und dem Trend eines immer engeren freundschaftlichen Personalaustauschs zwischen den beiden Ländern“, fügte die Botschaft hinzu. „Die russische Seite ist verpflichtet, unverzüglich die Ursache des Vorfalls herauszufinden, aktive Maßnahmen zur Beseitigung des schlechten Einflusses zu ergreifen und sicherzustellen, dass sich ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht wiederholen.“

Nur zwei Tage bevor Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, verpflichtete sich Peking zu einer „grenzenlosen Partnerschaft“ mit Moskau. Es gehört zu den wichtigsten verbliebenen Verbündeten des Kremls und hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht für die Invasion verurteilt.

Vertreter der chinesischen Regierung treffen sich an diesem Wochenende mit mehr als 40 Ländern in Jeddah, Saudi-Arabien, zu von Saudi-Arabien ausgerichteten – und vom Kreml unabhängigen – Friedensgesprächen mit der Ukraine.