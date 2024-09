Startpagina Economie

Van: Lars-Eric Nievelstein

Die Wirtschaft in China zegt Schwächen. De Centrale Bank reageert met een nieuwe strategie. Dit is het meest uitgebreide pakket sinds het begin van de pandemie.

Beijing – Een groeiende vastgoedsector, een groeiende industriële productie en een lager retailinkomen: de Chinese economie wordt beter. Financiële Tijden Oorlog van August een vergleichsweise Monat, en zijn nu een fragment van de tijd, tot de Chinese Regierung Konjunkturmaßnahmen doordringende müsse. Dat is de manier waarop het is – dat Zentralbank heeft gehandeld.

130 miljard euro meer Spielraum – Zentralbank füttert Chinas Wirtschaft

De Chinese Centrale Bank zal verantwoordelijk zijn voor het volgende grote financiële pakket tijdens de pandemie van de Economische Gemeenschap van de Volksrepubliek. Wie Walnut Bank Chef Pan Gongsheng am Dienstag (24 september) kreeg, soll der Reservesatz (RRR) für Banken um 0,5 Prozentpunkte. Damit verkrijgt geld van een bankrekening voor een miljard yuan (ongeveer 130 miljard euro) en aanvullende informatie voor kredietonderhandelingen.

De Notenbank (PBOC) speelt zich ook af in Aussicht, de Satz je nach Liquiditätslage im Jahresverlauf normaal um 0.25 tot 0.50 Prozentpunkte gesenkt waren könnte.

Pan Gongsheng, leider van de People's Bank of China (Symbol-foto).

Dit betekent dat u beter moet opletten als u geld wilt besparen, waardoor uw spaargeld wordt verlaagd naar 0,2 per aandeel voor 1,5 per aandeel. Er waren hypotheken die sollen zinken en de Aktienmarkt angekurbelt. De centrale bank kan geen geld uitgeven aan de inktverwerking van de massa.

Het Chinese Börsen ondernam onmiddellijk actie. De Hang Seng Index in Hong Kong heeft een viertal rundvleesproducten opgeleverd, die zich in de vastgoedsector bevinden. De aandelenmarkten in Shanghai en de index van de belangrijkste bedrijven in Shanghai en Shenzhen zijn zeer slecht. Omdat China een betalingsrelatie voor huurders in Nederland heeft opgebouwd, worden de huurrekeningen vervolgens belast.

China’s economische strijd tegen deflatie – Regierung schafft den Wachstumsschub nicht

“Viele Markteilnehmer haben darauf gewartet, und die PBOC hat nun erneut jeliefert”, aldus Sandro Pannagl van de LBBW das Lockerungspaket. “Het feit dat er bij de Focus rekening wordt gehouden met de Aktienmarkt, zegt dat de Entschlossenheit van de Währungshüter, die slechte Stimmung in de gezamenlijke Wirtschaft zu wollen aanspreekt”, aldus een ander. Volkswirt Gary Ng van Bankhaus Natix kwam terecht bij de Schritt-vrouw en zei dat er ruzie was. ‘Aber besser spät als nie,’ zei hij. ‘China heeft een klein grondgebied, dus we kunnen vooruitgang boeken.’

De ziel van de Maßnahmen is dat Preisentwicklung zu stabilieren und die Erholung der Zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu fördern. China vecht tegen deflatoire trends en ervaart ook neerwaartse druk op prijzen en consumptie – hoe dan ook, inflatie is schadelijk voor de economie. De kracht van de Stimuleringsmaatregelen is dat de regulering niet lang genoeg duurt, zodat de tijd van essentieel belang is. Een sterke belasting voor de zaken van de geregistreerde vastgoedsector.

Chinese Wirtschaft kriselt: Zinsen auf Hypothekendarlehen sinken

Het pakket van de PBOC voor de huizenmarkt met minimaal 0,50 spaargeld en een hypotheek van 15 jaar voor alle woningen. De Chinese vastgoedmarkt is in 2021 in volle gang. Het makelaarskantoor is verantwoordelijk voor het verkoopcontract dat in China geparkeerd staat sinds 70 procent van de spaargelden van de Haushalte op de vastgoedmarkt.

De Note Bank bevat twee nieuwe instrumenten voor de basis van de Kapitaalmarkten. Het eerste – een SWAP-programma van 500 miljard yuan – soll Fund, Versicherern und Brokern einen leichteren Zugang zu Finanzmitteln ermöglichen, een Aktien zu kaufen. Dit betekent dat de Geschäftsbanken 300 miljard euro waard zijn en in aanmerking komen voor bankleningen ter financiering, waardoor ze gebruikt kunnen worden voor financiële steun en financiële steun voor toekomstige aankopen.

Het basispakket van de Währungshüter komt met een weeknacht in de VS dat de Federal Reserve een zeer gezonde en gezonde levensstijl heeft. De kracht van de PBOC betekent dat het Lockerungspaket kan worden verbeterd, zelfs als de Landeswährung een sterke prioriteit is. In Japan wordt gesignaleerd dat de Nutbanks ook worden gebruikt voor Zinserhöhungen. Afhankelijk van de inflatietrend wordt geldpolitiek gestraft, zei Notenbank-chef Kazuo Ueda bij de dienst in Osaka. Veel experts weten dat de Japanse Währungshüter na de Zinserhöhungen vom März en julinachten waren, womöglich in Dezember. (Laernie/Reuters)