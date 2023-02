Chinese toezichthouders hebben naar verluidt de techgiganten van het land verteld geen toegang te bieden tot de AI-chatbot ChatGPT uit angst dat de tool “ongecensureerde antwoorden” zal geven op politiek gevoelige vragen.

Dat blijkt uit een rapport van Nikkei Azië daarbij verwijzend naar “mensen met directe kennis van de zaak.” Nikkei zegt dat Chinese regelgevers technologiebedrijven Tencent en Ant Group (een dochteronderneming van e-commercegigant Alibaba) hebben verteld om niet alleen de toegang tot de in de VS ontwikkelde ChatGPT te beperken, maar ook te rapporteren aan ambtenaren voordat ze hun eigen rivaliserende chatbots lanceren.

Een dergelijke stap zou passen bij de hardhandige benadering van de Chinese overheid van censuur en snelle regelgevende reacties op nieuwe technologie. Zo introduceerde het land vorige maand nieuwe regels met betrekking tot de productie van “synthetische inhoud” zoals deepfakes. Deze regels zijn bedoeld om schade aan burgers door use-cases zoals nabootsing van identiteit te beperken, maar ook om potentiële bedreigingen voor de streng gecontroleerde mediaomgeving van China in toom te houden. Chinese techreuzen hebben al andere AI-toepassingen zoals beeldgeneratoren moeten censureren. Een dergelijke tool die door Baidu is gelanceerd, kan bijvoorbeeld geen afbeeldingen van het Tiananmen-plein genereren.

De Chinese technologiegemeenschap maakt zich zorgen dat censuur de ontwikkeling van AI vertraagt

Hoewel ChatGPT officieel niet beschikbaar is in China, heeft het voor opschudding gezorgd onder de webgebruikers en de AI-gemeenschap van het land, waarvan leden hun ongenoegen hebben geuit dat dergelijke technologie niet eerst in China is ontwikkeld. Sommigen hebben de strikte technische regulering van het land en de ijverige censuur genoemd als belemmeringen voor de creatie van deze systemen. Het succes van de Verenigde Staten bij het maken van nieuwe chatbots hangt gedeeltelijk af van een overvloed aan trainingsgegevens die van het web zijn geschraapt en de snelle lancering en iteratie van nieuwe modellen.

Nikkei meldt dat Chinese gebruikers toegang hebben gekregen tot ChatGPT via VPN-services of integraties van derden in berichten-apps zoals WeChat, hoewel de ontwikkelaar van WeChat, Tencent, naar verluidt al verschillende van deze services heeft verboden.

In berichten op sociale media deelde eerder deze week, China’s grootste Engelstalige krant, China dagelijks waarschuwde dat ChatGPT gebruikt zou kunnen worden om westerse propaganda te verspreiden.

“ChatGPT is viraal gegaan in China, maar er is een groeiende bezorgdheid dat de kunstmatige intelligentie de Amerikaanse regering een helpende hand zou kunnen bieden bij de verspreiding van desinformatie en de manipulatie van mondiale verhalen voor haar eigen geopolitieke belangen”, zei hij. China dagelijks verslaggever Meng Zhe.

In een langere YouTube-video van de outlet stelt een andere verslaggever, Xu-Pan Yiyu, ChatGPT vragen over Xinjiang. De bot reageert door te verwijzen naar “meldingen van mensenrechtenschendingen tegen Oeigoerse moslims, waaronder massale internering in ‘heropvoedingskampen’, dwangarbeid en andere vormen van vervolging door de Chinese regering” – een reactie die Xu-Pan omschrijft als “perfect in lijn met Amerikaanse gespreksonderwerpen.”

Dat melden bronnen in de tech-industrie Nikkei dat de onderdrukking door de Chinese toezichthouders niet als een verrassing kwam. “Vanaf het begin hebben we begrepen dat ChatGPT China nooit kan binnenkomen vanwege problemen met censuur, en China zal zijn eigen versies van ChatGPT nodig hebben”, vertelde een technisch directeur aan de publicatie.

Sinds ChatGPT in november vorig jaar op internet werd gelanceerd, hebben Chinese technologiereuzen, waaronder Tencent, Baidu en Alibaba, aangekondigd dat ze aan hun eigen rivaliserende diensten werken. Vandaag zei zoekgigant Baidu dat zijn AI-chatdienst “ERNIE Bot” binnenkort in zijn zoekdiensten zou worden geïntegreerd. Het is echter niet duidelijk of zo’n snel ontwikkelingsschema zal worden voortgezet nadat toezichthouders hebben gewogen op het potentieel van de bots voor schade.

Wat er ook gebeurt, Chinese technologiereuzen zullen het lastig vinden om door dergelijke beperkingen te navigeren. Het beperken van de trainingsgegevens voor chatbots zal hun capaciteiten belemmeren in vergelijking met westerse rivalen, en zelfs als hun invoer streng wordt gecontroleerd, kunnen gebruikers nog steeds ongewenste reacties uitlokken waarvoor de bedrijven waarschijnlijk verantwoordelijk zullen worden gehouden.