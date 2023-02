Een aantal landen heeft vluchtbeperkingen en toegangsregels opgelegd die uitsluitend gericht zijn op Peking

De geleidelijke heropening van de Chinese economie na het einde van de Covid-19-lockdowns heeft het toerisme buiten de grenzen gedreven, maar aanhoudende door pandemie veroorzaakte problemen hebben ervoor gezorgd dat Chinezen hun reisvoorkeuren hebben gewijzigd, meldde CNBC deze week, daarbij verwijzend naar gegevens van boekingswebsite Ctrip.

Volgens het rapport is het aantal reisboekingen door Chinese toeristen die naar het buitenland gaan tijdens de Chinese nieuwjaarsvakantie met 640% gestegen in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar, terwijl het aantal hotelboekingen in het buitenland is verviervoudigd.

Vorig jaar kozen Chinese reizigers Europa, Australië, Canada, Japan en Zuid-Korea als hun beste reisbestemmingen, maar dit jaar gingen de meeste reizigers naar Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Manilla en Bali.

De wijziging is deels gebaseerd op vluchtbeperkingen, visumkwesties en aanhoudende pandemische toegangsregels die van invloed zijn op Chinese paspoorthouders.

Chinese burgers konden geen visa voor Zuid-Korea en Japan krijgen nadat beide landen deze niet meer verwerkten vanwege bezorgdheid over de recente toename van het aantal Covid-19-infecties in China.

In Europa moeten vakantiegangers uit China vanwege de grote vraag lang wachten op het verkrijgen van een visum. Voorafgaand aan de pandemie duurde het slechts enkele dagen om EU-visumaanvragen te verwerken, terwijl aanvragers nu tot twee maanden moeten wachten om een ​​Schengen-stempel te krijgen, volgens de website SchengenVisaInfo.com.









Volgens Ctrip-gegevens is Thailand op dit moment de beste keuze voor Chinese groepsreizen, met de Malediven en Egypte als de tweede en derde meest populaire keuzes. Groepsreizen zijn nu ook toegestaan ​​vanuit China naar Indonesië, Cambodja, de Filippijnen, Maleisië, Singapore en Laos, evenals de VAE, Zuid-Afrika, Hongarije, Cuba en Rusland. Ondertussen verbieden Japan, Zuid-Korea en Vietnam groepsreizen nog steeds.

De grenzen van China waren vanaf 2019 grotendeels gesloten voor toeristenreizen vanwege de Covid-pandemie. Bij de heropening die in december vorig jaar van start ging, schafte de regering de verplichte quarantaines af voor degenen die het vasteland van China bezochten, hervatte het visumvrije beleid en hervatte het groepsreizen. Analisten verwachten dat de stap van Peking zal helpen bij het herstel van de door pandemie geteisterde detailhandel en hotelindustrie in Azië.

