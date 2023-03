De Chinese ambassade in Lagos heeft onderdanen gewaarschuwd om niet naar de staat Kogi te reizen.

Beschuldigingen zijn dat een Gewapende groepen ontvoeren Chinese staatsburgers voor losgeld.

In december doodde beveiligingspersoneel minstens 11 mensen die naar verluidt een Chinese onderdaan hadden vermoord en een ander hadden verwond.

De Chinese ambassade in Lagos, Nigeria, heeft haar onderdanen geadviseerd om niet naar de staat Kogi in de noordelijke centrale regio te reizen, te midden van berichten over ontvoeringen en aanvallen op Chinese burgers en hun bedrijven.

In een verklaring zei de ambassade dat “terroristische organisaties en ontvoerdersbendes die actief zijn in Okane, de staat Kogi, Nigeria en andere gebieden wachten op mogelijkheden om Chinese burgers en ondernemingen in de staat Kogi te ontvoeren of aanvallen uit te voeren”.

De ambassade herinnerde Chinese staatsburgers eraan “zeer waakzaam te blijven, goed te letten op lokale veiligheidstrends, de reeks veiligheidsmaatregelen aan te scherpen en alles in het werk te stellen om ontvoerings- en geweldszaken te voorkomen”.

Enkele van de maatregelen zijn onder meer het beëindigen van “buitenactiviteiten en risicovolle operaties in het veld, het versterken van de civiele verdediging, de fysieke verdediging en technische verdedigingsmaatregelen … en het zoveel mogelijk verminderen van het aantal Chinese personeelsleden”.

In wat het een “niet-essentieel, niet-reizen” -beleid noemde, ontmoedigde de ambassade burgers ook om zich ’s nachts of alleen te verplaatsen.

Naar schatting wonen er tussen de 40.000 en 100.000 Chinezen in Nigeria.

China is de belangrijkste handelspartner van Nigeria, waarbij de Wereldbank meldt dat de handel in goederen tussen de twee landen is toegenomen van ongeveer R21,6 miljard ($ 1,2 miljard) in 2003 tot R246,6 miljard ($ 13,7 miljard) in 2019.

Naast handel en investeringen financiert China belangrijke projecten in Nigeria en zijn bedrijven zijn ingehuurd om hun ontwikkeling te voltooien.

Deze projecten omvatten de aanleg van wegen, spoorwegen en de renovatie van de vier belangrijkste luchthavens van Nigeria in Abuja, Lagos, Kano en Port Harcourt.

Er zijn berichten dat Chinese staatsburgers, meestal in openbare werken, het doelwit zijn geweest van criminele bendes die forse betalingen van bedrijven wilden afdwingen.

Het laatste incident vond plaats in december toen gewapende aanvallers een voertuig met twee Chinese aannemers en hun politie-escorte aanvielen op weg naar Maradun Local Government Area, Zamfara State.

Een Chinese staatsburger werd gedood en een ander raakte gewond bij de aanval.

Als reactie op de aanval doodde beveiligingspersoneel in de buurt minstens 11 van de vermeende aanvallers.

