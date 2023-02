De wens om China in bedwang te houden verenigde Republikeinen en Democraten dinsdag in het House Financial Services Committee, waarbij wetgevers een reeks tweeledige wetsvoorstellen goedkeurden die bedoeld waren om de economische macht van het land in toom te houden.

De commissie keurde 10 wetsvoorstellen goed met brede steun, inclusief maatregelen die dat wel zouden doen laat de Amerikaanse regering financiële instellingen onderzoeken die hoge Chinese functionarissen dienen, richt zich op de Chinese productie van synthetische drugsEn opdracht geven tot een rapport van het ministerie van Financiën over de wereldwijde economische risico’s in verband met de financiële sector van China.

Het pakket bevatte ook pro-Taiwan-rekeningen die dat wel zouden doen Taiwan’s lidmaatschap van het Internationaal Monetair Fonds aan te moedigen En China uitsluiten van de G-20 en andere wereldwijde organisaties voor het geval het de veiligheid van Taiwan bedreigt.