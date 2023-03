BEIJING (AP) — Tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn aantreden haalde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang dinsdag uit naar de Verenigde Staten vanwege de verslechterende bilaterale betrekkingen en de steun van Washington aan Taiwan. Hij insinueerde ook dat Amerika de inspanningen voor vrede in Oekraïne ondermijnde om het conflict in eigen voordeel uit te breiden.

Het China-beleid van Washington is “volledig afgeweken van het rationele en correcte spoor”, vertelde Qin aan journalisten aan de zijlijn van de jaarlijkse vergadering van de Chinese wetgevende macht, tijdens zijn enige formele geplande persconferentie voor het jaar, hoewel hij ook geneigd is om vragen tijdens buitenlandse bezoeken.

Washington “bedoelt China in alle opzichten in bedwang te houden en te onderdrukken en de twee landen in een nulsomspel te krijgen”, zei hij.

“Het is zogenaamd het opzetten van vangrails en het niet zoeken naar conflict betekent eenvoudigweg dat China niet met woorden of daden moet reageren wanneer het wordt belasterd of aangevallen”, zei Qin. “Dat kan gewoon niet.”

“Als de Verenigde Staten niet op de rem trappen, maar het verkeerde pad blijven bewandelen, kan geen enkele vangrail een ontsporing voorkomen en zullen er zeker conflicten en confrontaties ontstaan”, zei hij. “Een dergelijke concurrentie is een roekeloze gok, waarbij de fundamentele belangen van de twee volkeren en zelfs de toekomst van de mensheid op het spel staan.”

De harde en apocalyptische taal van Qin leek de voorspellingen te trotseren dat China zijn agressieve “wolvenkrijger” -diplomatie zou opgeven ten gunste van een meer gematigde presentatie, aangezien de bilaterale betrekkingen een historisch dieptepunt hebben bereikt door handel en technologie, Taiwan, mensenrechten en de Russische invasie van Oekraïne .

China reageerde vorige week verontwaardigd op Amerikaanse suggesties dat COVID-19, dat eind 2019 voor het eerst werd ontdekt in de centrale Chinese stad Wuhan, afkomstig was van een lek van het virus uit een Chinees laboratorium. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde de VS ervan “de kwestie te politiseren” in een poging China in diskrediet te brengen.

Na een korte periode als ambassadeur in Washington te hebben gediend, werd Qin eind december benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken, in welke functie hij ondergeschikt is aan Wang Yi, de hoge ambtenaar van het buitenlands beleid van de Communistische Partij. Eerder in zijn carrière was hij woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verwierf hij een reputatie vanwege zijn scherp geformuleerde veroordelingen van China’s critici.

Dinsdag herhaalde Qin kritiek op het recente neerschieten door Washington van een vermoedelijke Chinese spionageballon boven de oostkust van de VS, waarbij hij zei dat dit een geheel onverwacht ongeval was, veroorzaakt door overmacht.

“In strijd met de geest van internationaal recht en internationale gewoontepraktijken handelden de Verenigde Staten echter met het vermoeden van schuld”, zei Qin. “Het reageerde overdreven, misbruikte geweld en dramatiseerde het ongeval, waardoor een diplomatieke crisis ontstond die voorkomen had kunnen worden.”

“In dit geval zijn de perceptie en opvattingen van de Verenigde Staten over China ernstig vertekend. Het beschouwt China als zijn belangrijkste rivaal en de grootste geopolitieke uitdaging”, zei Qin. “Dit is alsof de eerste knoop in een overhemd verkeerd wordt gezet en het resultaat is dat het beleid tussen de VS en China volledig is afgeweken van het rationele en correcte spoor.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken annuleerde een gepland bezoek aan Peking in de nasleep van het ballonincident, waardoor de hoop op verbeterde banden na ontmoetingen tussen topleiders op multilaterale bijeenkomsten eind 2022 werd gefrustreerd. De enorme ballon en zijn lading, inclusief elektronica en optica, hebben gevonden op de oceaanbodem en worden geanalyseerd door de FBI.

Wat betreft Taiwan, de zelfbesturende eilanddemocratie die China claimt als zijn eigen territorium, noemde Qin de kwestie de eerste rode lijn die niet mag worden overschreden in de betrekkingen tussen China en de VS.

“De VS hebben een onwrikbare verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van de kwestie-Taiwan,” zei hij, terwijl hij de VS beschuldigde van “het niet respecteren van de soevereiniteit en territoriale integriteit van China”, door het eiland politieke steun te bieden en het te voorzien van defensieve wapens als reactie op het dreigement van Peking om geweld te gebruiken om breng het onder Chinese controle.

“Waarom vragen de VS aan China om geen wapens aan Rusland te leveren, terwijl het wel wapens blijft verkopen aan Taiwan?” zei Qin. “Een verkeerde behandeling van de Taiwanese kwestie zal de basis van de betrekkingen tussen China en de VS aan het wankelen brengen.”

China heeft zijn diplomatieke isolement en militaire intimidatie van Taiwan opgevoerd, wat leidde tot een reeks bezoeken van Amerikaanse en Europese politici om hun steun te betuigen, samen met nieuwe wapenverkopen en een poging van de Taiwanese autoriteiten om de binnenlandse defensiecapaciteiten te versterken.

Beijing heeft het Westen er ook van beschuldigd “het vuur aan te wakkeren” door Oekraïne te voorzien van wapens om de Russische invasie af te weren. China zegt dat het een neutrale houding heeft in de oorlog die een jaar geleden begon, maar heeft ook gezegd dat het een “grenzeloze vriendschap” heeft met Rusland en heeft geweigerd de invasie van Moskou door Moskou te bekritiseren, of er zelfs maar naar te verwijzen als een invasie.

Een Chinees vredesvoorstel voor Oekraïne, dat door Rusland werd geprezen, maar ontslagen door het Westen, heeft niets gedaan om de spanningen te verminderen, aangezien Amerikaanse functionarissen China er herhaaldelijk van hebben beschuldigd te overwegen om wapens aan Rusland te leveren voor gebruik in de oorlog.

“Inspanningen voor vredesbesprekingen zijn herhaaldelijk ondermijnd. Er lijkt een onzichtbare hand te zijn die aandringt op de verlenging en escalatie van het conflict en de crisis in Oekraïne gebruikt om een ​​bepaalde geopolitieke agenda te dienen”, zei Qin.

“Conflicten, sancties en druk lossen het probleem niet op. Wat nodig is, is kalmte, rede en dialoog”, zei hij.

De minister viel ook Amerikaanse acties in de Indo-Pacific aan, waar Washington en zijn bondgenoten gealarmeerd zijn over de stappen van China om een ​​aantal eilandstaten het hof te maken. Dat omvat onder meer de ondertekening van een pact met de Salomonseilanden dat Chinese oorlogsschepen toestaat havenbezoeken te brengen voor “logistieke aanvulling” en voor China om politie, militair personeel en andere strijdkrachten naar de Salomonseilanden te sturen “om te helpen bij het handhaven van de sociale orde”.

“De Indo-Pacifische strategie van de VS, hoewel ogenschijnlijk gericht op het handhaven van vrijheid en openheid, het handhaven van de veiligheid en het bevorderen van welvaart in de regio, is in feite een poging om samen te werken om exclusieve blokken te vormen om confrontatie uit te lokken door een Aziatisch-Pacifische versie van NAVO’, zei Qin.

De persconferentie van Qin kwam twee dagen na de opening van de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationale Volkscongres, een overwegend ceremonieel orgaan dat bijeenkwam om regeringsrapporten goed te keuren en, dit jaar, een nieuwe reeks topbenoemingen. Dat omvat naar verwachting een normbrekende derde ambtstermijn van vijf jaar als president van de leider van de Communistische Partij, Xi Jinping, die alle termijnen heeft opgeheven om hem in staat te stellen voor onbepaalde tijd te regeren.

Tijdens de openingssessie van zondag kondigde de vertrekkende premier Li Keqiang plannen aan voor een door de consument geleide heropleving van de worstelende economie, waarbij hij de groeidoelstelling voor dit jaar vastlegde op “ongeveer 5%”.

Los daarvan kondigde het ministerie van Financiën een budgetverhoging van 7,2% aan voor de militaire vleugel van de regerende partij, het Volksbevrijdingsleger, tot 1,55 biljoen yuan ($ 224 miljard), een lichte stijging ten opzichte van 2022. De militaire uitgaven van China zijn de op een na hoogste ter wereld na de Verenigde Staten.

Een woordvoerder van het congres zei dat dergelijke uitgaven nodig waren om “complexe beveiligingsuitdagingen” het hoofd te bieden.

