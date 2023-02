Volgens een woordvoerder van het Chinese leger bedreigen de VS de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan

De recente vlucht van een Amerikaans gevechtsvliegtuig door de Straat van Taiwan vormt een bedreiging voor de stabiliteit van de regio, verklaarde een woordvoerder van het Chinese leger, zoals maandag door China Daily geciteerd.

Het anti-onderzeeër patrouille- en verkenningsvliegtuig P-8A Poseidon vloog maandag door de zeestraat die het vasteland van China scheidt van het zelfbesturende eiland Taiwan. Een Chinese Su-27 steeg op en volgde het Amerikaanse spionagevliegtuig op zijn pad. Senior kolonel Shi Yi, een woordvoerder van het PLA (People’s Liberation Army) Eastern Theatre Command, zei dat deze manoeuvre “opzettelijk de regionale situatie beschadigd en de vrede en stabiliteit in gevaar bracht” in de regio. Hij voegde eraan toe dat het Chinese leger “zeer alert om de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit resoluut te waarborgen.”

De Amerikaanse troepen in de regio erkenden de manoeuvre. “De Verenigde Staten zullen overal blijven vliegen, zeilen en opereren waar de internationale wetgeving dit toestaat, inclusief in de Straat van Taiwan,‘ zei het 7th Fleet Command in een verklaring.

Het Ministerie van Nationale Defensie van Taiwan bevestigde dat ze op de hoogte waren van de vlucht van de P-8A in een korte officiële verklaring op dezelfde dag en noemde de situatie “normaal.”

In juni 2022 stuurden de VS een P-8A de Straat van Taiwan in, kort nadat Peking 29 vliegtuigen had ingezet in de zelfverklaarde luchtverdedigingsidentificatiezone (ADIZ) van Taiwan. Destijds beschuldigde Shi de VS en Taiwan op dezelfde manier van “hypen” de manoeuvre omhoog en de vastberadenheid van China op de proef stellen door Amerikaanse oorlogsschepen door de zeestraten te sturen. De woordvoerster van het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken, Joanne Ou, voerde aan dat de waterweg deel uitmaakte van internationale wateren.

Als reactie op de vlucht van het Amerikaanse spionagevliegtuig hield Peking in augustus zijn eigen militaire oefeningen.









De betrekkingen tussen China en de VS staan ​​onder spanning als gevolg van het ‘spionballon’-schandaal. Eind januari en begin februari stak een Chinese ballon op grote hoogte het vasteland van de VS over. Peking verzekerde dat het een weervliegtuig was dat uit koers raakte, terwijl het Pentagon beweerde dat het deel uitmaakte van een uitgebreid bewakingsnetwerk van spionageluchtschepen en het neerschoot. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken annuleerde zijn geplande reis naar China, terwijl Beijing Washington ervan beschuldigde “hysterie” en een “overreactie.”