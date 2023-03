Ondanks de waarschuwing van de commandant is het onduidelijk waar de basis, als die er al is, zal worden gebouwd

US Africa Command chief generaal Michael Langley heeft gezegd dat de VS “kan het niet laten” China opent een marinebasis in West-Afrika. De generaal maakte niet publiekelijk bekend waar zo’n basis zich zou kunnen bevinden, maar zei dat het China zou plaatsen “in het voordeel” boven de VS.

Tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor strijdkrachten op donderdag zei Langley dat hij de details van de vermeende plannen van China niet in het openbaar zou bespreken. Hij verklaarde echter dat een Chinese marinebasis aan de Atlantische kust van Afrika dat wel zou doen “verander de hele calculus … van het beschermen van het (Amerikaanse) thuisland.”

Volgens een rapport van het Pentagon uit 2022 is China een belangrijke zeemacht in de Stille Oceaan en qua vlootomvang de grootste zeemacht ter wereld. Een basis in West-Afrika zou Chinese schepen op ongeveer gelijke afstand van beide Amerikaanse kusten plaatsen.

"Geostrategisch gezien zou het hen in het voordeel brengen," Langley vertelde het de commissie. "Op dit moment hebben we een beslissend voordeel. We kunnen ze geen basis aan de westkust laten hebben, omdat dat de dynamiek zou veranderen."









China vestigde in 2017 zijn eerste overzeese marinebasis en opende een faciliteit in de Oost-Afrikaanse natie Djibouti. Amerikaanse functionarissen hebben sindsdien beweerd dat Peking soortgelijke bases plant in 14 landen, waaronder twee – Equatoriaal-Guinea en Angola – aan de westkust van Afrika. Een Wall Street Journal- rapport uit 2021 – ondersteund door Langley’s voorganger – identificeerde Equatoriaal-Guinea als de meest waarschijnlijke locatie voor de basis.

De vice-president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ontkende de geruchten echter. “China is een model van een bevriend land en een strategische partner, maar op dit moment is er geen overeenkomst.” verklaarde hij destijds.

“Onthoud ook dat Equatoriaal-Guinea een soeverein en onafhankelijk land is en samenwerkingsovereenkomsten kan sluiten met elk bevriend land”, hij voegde toe.

Hoewel het investeringstempo is vertraagd sinds de pandemie van het coronavirus in 2020 toesloeg, leende China tussen 2001 en 2018 ongeveer $ 126 miljard aan Afrikaanse landen en gaf het daar $ 41 miljard uit aan directe buitenlandse investeringen, volgens cijfers van het in de VS gevestigde Foreign Policy Research Institute (FPRI). In het kader van het Belt and Road Initiative heeft Peking havens, wegen en andere infrastructuur aangelegd in 43 landen in Sub-Sahara Afrika.

Temidden van de groeiende invloed van China op het continent, publiceerde de regering-Biden afgelopen augustus haar ‘Strategie voor Afrika bezuiden de Sahara’, en Amerikaanse functionarissen hebben de afgelopen maanden een golf van diplomatieke toenadering tot Afrikaanse leiders gemaakt. Staatssecretaris Antony Blinken bezocht deze week Niger en Ethiopië, terwijl plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo deze maand Ghana en Nigeria zal bezoeken, in een poging lokale functionarissen te overtuigen de handelsbetrekkingen met Rusland te verbreken.