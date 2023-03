Hongkong

CNN

—



De ineenstorting van Silicon Valley Bank (SVB), die Chinese start-ups het hof maakte, heeft tot grote bezorgdheid geleid in China, waar een reeks oprichters en bedrijven zich haastten om investeerders te sussen door te zeggen dat hun blootstelling onbeduidend of niet-bestaand was.

SVB, dat samenwerkte met bijna de helft van alle door durfkapitaal gesteunde technologie- en gezondheidszorgbedrijven in de Verenigde Staten voordat het door de overheid werd overgenomen, heeft een Chinese joint venture, die in 2012 werd opgericht en gericht was op de technische elite van het land.

De SPD Silicon Valley Bank, die 50-50 eigendom was van SVB en de lokale partner Shanghai Pudong Development Bank, zei zaterdag dat haar operaties “gezond” waren.

“De bank heeft een gestandaardiseerde corporate governance-structuur en een onafhankelijke balans”, aldus de bank in een verklaring. “Als China’s eerste technologiebank zet SPD Silicon Valley Bank zich in om Chinese wetenschaps- en technologiebedrijven van dienst te zijn, en heeft altijd een solide bedrijfsvoering gehad in overeenstemming met de Chinese wet- en regelgeving.”

Het is onduidelijk wat er zal gebeuren met het eigendom van SVB in de joint venture.

SVB Financial Group, het moederbedrijf van SVB, heeft volgens bedrijfsdatabase Tianyancha ook twee bedrijfsadviesbureaus en één financiële dienstverlener op het vasteland van China.

Bezorgdheid over het faillissement van SVB heeft zich over de hele wereld verspreid, omdat beleggers zich zorgen maakten over de bredere risico’s voor de wereldwijde banksector en een mogelijk overloopeffect.

In een buitengewone poging om het vertrouwen in het Amerikaanse banksysteem te herstellen, garandeerde de regering-Biden zondag dat klanten van SVB en Signature Bank, die door toezichthouders werd gesloten, toegang zullen krijgen tot al hun geld.

Die actie lijkt de wereldmarkten te hebben gestild, met Amerikaanse futures die als reactie daarop een stijging vertoonden en sommige Aziatische markten eerdere verliezen goedmaakten.

In China hebben ten minste een dozijn bedrijven verklaringen afgegeven sinds de ineenstorting van de SVB om investeerders of klanten te pacificeren, waarin ze zeiden dat hun blootstelling aan de geldschieter beperkt was. De meeste waren biotechbedrijven.

BeiGene, een van China’s grootste op kanker gerichte farmaceutische bedrijven, zei maandag dat het meer dan $ 175 miljoen onverzekerde contante deposito’s bij SVB had, wat ongeveer 3,9% van zijn geldmiddelen, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen vertegenwoordigt.

“Het bedrijf verwacht niet dat de recente ontwikkelingen met SVB een significante impact zullen hebben op haar activiteiten”, aldus het bedrijf.

Zai Lab, een farmaceutisch bedrijf, kondigde aan dat zijn contante stortingen bij SVB “immaterieel” waren voor ongeveer $ 23 miljoen.

De sluiting van SVB “zal geen impact hebben” op het vermogen van het bedrijf om te voldoen aan de bedrijfskosten en kapitaaluitgaven, inclusief salarisadministratie, zei het.

Andere bedrijven die investeerders publiekelijk verzekerden, waren onder meer Andon Health, Sirnaomics, Everest Medicines, Broncus Medical, Jacobio Pharmaceuticals, Brii Biosciences, Cstone Pharmaceuticals, Genor Biopharma en CANbridge Pharmaceuticals.

Mobiele advertentietechnologiebedrijf Mobvista en vermogensbeheerbedrijf Noah Holdings zeiden dat hun contanten bij SVB “minimaal” of “immaterieel” waren.

De populaire selfie-app Meitu zei dat het sinds 2020 geen bankrekeningen meer had bij de SVB. Het gaf een verklaring af “om mogelijke publieke misverstanden te voorkomen”.

Ascletis Pharma, MicroPort NeuroTech, Antengene Corp en Suzhou Basecare Medical Corporation ontkenden ook dat ze deposito’s of zakelijke transacties met SVB hadden.

Pan Shiyi, mede-oprichter en voormalig voorzitter van Soho China, een grote projectontwikkelaar in Peking, ontkende dat hij geld had bij SVB nadat berichten op sociale media viraal gingen dat hij miljarden yuan had verloren.

“We hebben nooit een rekening geopend bij Silicon Valley Bank, noch een storting gedaan”, zei hij zondag laat op zijn Weibo-account.