Chinees leger: Amerikaans marineschip is ‚illegaal‘ de territoriale wateren binnengevaren

BEIJING, 4 december (Reuters) – Het Chinese leger zei maandag dat een Amerikaans marineschip illegaal de wateren is binnengevaren die grenzen aan de Second Thomas Shoal, een omstreden atol in de Zuid-Chinese Zee dat onlangs verschillende maritieme confrontaties heeft meegemaakt.

“De VS hebben de regionale vrede en stabiliteit ernstig ondermijnd”, zei een woordvoerder van China’s Southern Theatre of Operations in een verklaring, eraan toevoegend dat de VS de Zuid-Chinese Zee hebben ontwricht en de Chinese soevereiniteit hebben geschonden.

China is in conflict met een aantal van zijn buurlanden over zijn uitgebreide aanspraken op territoriale wateren in de Zuid-Chinese Zee.

De Amerikaanse marine zei dat de USS Gabrielle Giffords, een kustgevechtsschip van de Independence-klasse, routinematige operaties uitvoerde in internationale wateren in de Zuid-Chinese Zee, in overeenstemming met het internationaal recht.

“Elke dag opereert de Amerikaanse 7e Vloot in de Zuid-Chinese Zee, zoals ze al tientallen jaren doen”, aldus de Amerikaanse marine in een verklaring. „Deze operaties laten zien dat we ons inzetten voor het behoud van een vrije en open Indo-Pacifische regio.“

De afgelopen maanden heeft China verschillende aanvaringen gehad met Filippijnse schepen en geprotesteerd tegen Amerikaanse schepen die in betwiste gebieden patrouilleren.

Volgens het Chinese leger begaf het Amerikaanse schip zich in wateren grenzend aan wat China het Renai Reef noemt, ook bekend als Second Thomas Shoal, een deel van de Spratly-eilanden. Volgens een uitspraak van het tribunaal van de Verenigde Naties uit 2016 ligt de Second Thomas Shoal in de exclusieve economische zone van de Filipijnen.

De Chinese militaire woordvoerder zei dat het Amerikaanse schip in de gaten werd gehouden en gevolgd, en dat China’s „troepen in het theater te allen tijde zeer alert zijn om de nationale soevereiniteit resoluut te verdedigen“.

“We zullen ons er niet van laten weerhouden om samen met onze bondgenoten en partners te blijven werken ter ondersteuning van onze gedeelde visie voor een vrije en open Indo-Pacific”, reageerde de Amerikaanse marine.

Zondag heeft de Filippijnse kustwacht twee van haar schepen in de Zuid-Chinese Zee ingezet na het monitoren van een “alarmerende” toename van het aantal Chinese maritieme militieschepen op een rif in de exclusieve economische zone van het land.

