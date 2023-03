BEIJING (AP) – De Chinese leider Xi Jinping heeft opgeroepen tot “snellere verheffing van de strijdkrachten tot normen van wereldklasse”, in een toespraak dagen nadat hij waarschuwde dat het land werd bedreigd door een door de VS geleide campagne van “insluiting, omsingeling en onderdrukking”. van China.”

China moet zijn “nationale strategische capaciteiten” maximaliseren in een poging om “systematisch de algehele kracht van het land te verbeteren om strategische risico’s het hoofd te bieden, strategische belangen te beschermen en strategische doelstellingen te realiseren”, zei Xi woensdag.

Zijn opmerkingen aan afgevaardigden in het ceremoniële parlement die het Volksbevrijdingsleger, de militaire vleugel van de regerende Communistische Partij en de paramilitaire Volksgewapende Politie vertegenwoordigen, werden overgebracht door het officiële Xinhua News Agency.

Xi deed een reeks oproepen om de opbouw van zelfredzaamheid in wetenschap en technologie te versnellen, strategische capaciteiten op het gebied van noodsituaties te versterken, industriële en toeleveringsketens veerkrachtiger te maken en nationale reserves “beter in staat te stellen de nationale veiligheid te waarborgen”.

Het door Xi opgestelde programma sluit aan bij een aantal nationale strategieën die al in uitvoering zijn, waaronder de campagne “Made in China 2025” om China dominant te maken op 10 sleutelgebieden, van geïntegreerde schakelingen tot ruimtevaart, en een decennia oude campagne voor civiel-militaire integratie in de economie.

Xi noemde ook de noodzaak om “de doelen voor de honderdste verjaardag van de PLA in 2027 te bereiken”, een datum waarop, volgens sommige Amerikaanse waarnemers, China van plan is het zelfbesturende Taiwan, een Amerikaanse bondgenoot, te veroveren door militairen. middelen.

China heeft de doelstellingen van het eeuwfeest gedefinieerd in veelal vage termen, zoals meer “informatisering” en het verhogen van de PLA naar “normen van wereldklasse”.

China moet “een sterk systeem van strategische afschrikkingstroepen bouwen, de aanwezigheid van strijdkrachten in nieuwe domeinen en van nieuwe kwaliteiten versterken, en gevechtsgerichte militaire training grondig promoten”, aldus een toespraak die Xi vorig jaar hield.

China’s defensiebudget is de afgelopen tien jaar ongeveer verdubbeld, waardoor het ’s werelds grootste permanente leger kan behouden, met 2 miljoen leden,’ s werelds grootste marine qua aantal schepen, en de grootste raket- en luchtvaarttroepen in de Indo-Pacific.

Zijn meest recente opmerking kwam na een toespraak op maandag voor afgevaardigden die de jaarlijkse zitting van het National People’s Congress bijwoonden, waarin Chinese frustratie over Amerikaanse beperkingen op de toegang tot technologie en hun steun aan Taiwan en regionale militaire blokken in ongewoon botte bewoordingen werd aangegeven.

“Westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten hebben een algehele inperking, omsingeling en onderdrukking van China doorgevoerd, wat de ontwikkeling van ons land voor ongekende grote uitdagingen heeft gesteld”, zei Xi tegen het officiële Xinhua News Agency.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, reageerde door te zeggen dat Washington “verantwoord naast elkaar wil bestaan” binnen het wereldwijde handels- en politieke systeem en niet van plan is China te onderdrukken.

“Dit gaat niet over het in bedwang houden van China. Dit gaat niet over het onderdrukken van China. Het gaat er niet om China tegen te houden”, zei Price in Washington. “We willen die constructieve concurrentie hebben die eerlijk is” en “niet in dat conflict terechtkomt.”

De bijbehorende pers







