De ongekende derde ambtstermijn van Xi Jinping als president van China werd vrijdag officieel bezegeld door de politieke elite van het land, waardoor zijn controle werd verstevigd en hij het langstzittende staatshoofd van het communistische China werd sinds de oprichting in 1949.

Xi werd vrijdag herbenoemd als president voor nog eens vijf jaar door de Chinese wetgevende macht tijdens een ceremoniële stemming in de Grote Hal van het Volk in Peking – een sterk gechoreografeerde oefening in politiek theater bedoeld om de legitimiteit en eenheid van de politieke elite van het land te demonstreren.

Hij kreeg unaniem 2.952 stemmen, gevolgd door een staande ovatie.

De herbenoeming van Xi, China’s machtigste en autoritaire leider in decennia, werd grotendeels gezien als een formaliteit, nadat de 69-jarige vorig najaar een normbrekende derde termijn als hoofd van de Chinese Communistische Partij veiligstelde.

In China is het presidentschap een grotendeels ceremoniële titel. Echte macht ligt in de posities van het hoofd van de partij en het leger – twee sleutelrollen die Xi ook bekleedt en werd herbenoemd op een belangrijk congres van de Communistische Partij in oktober.

Niettemin voltooit zijn herbenoeming als staatshoofd officieel zijn overgang naar een tweede decennium aan de macht.

En het komt te midden van een bredere herschikking van leiderschapsrollen in de centrale regering, of de Staatsraad, en andere staatsorganisaties die Xi’s toch al stevige greep op de hefbomen van de macht verder vergroot.

Li Qiang, een van Xi’s meest vertrouwde beschermelingen, wordt naar verwachting zaterdag gekozen tot premier van China. Traditioneel is het premierschap een machtige rol die verantwoordelijk is voor de economie, hoewel de macht ervan de afgelopen tien jaar ernstig is uitgehold door Xi, die bijna alle besluitvorming in eigen hand heeft genomen.

Op vrijdag keurde het Nationale Volkscongres ook een ingrijpend plan goed om instellingen onder de Staatsraad te hervormen, inclusief de oprichting van een financiële regelgevende instantie en een nationaal databureau en een vernieuwing van het ministerie van wetenschap en technologie.