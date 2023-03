CNN

De Chinese leider Xi Jinping heeft maandag gezworen de nationale veiligheid te versterken en het leger op te bouwen tot een “grote stalen muur”, in de eerste toespraak van zijn precedentbrekende derde ambtstermijn als president.

Tijdens de afsluiting van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement benadrukte Xi de noodzaak om de nationale defensie en het leger volledig te moderniseren.

“(We moeten) het Volksbevrijdingsleger bouwen tot een grote stalen muur die de nationale soevereiniteit, veiligheid en ontwikkelingsbelangen effectief beschermt”, zei Xi tegen de bijna 3.000 afgevaardigden van het Nationale Volkscongres (NPC).

Xi, 69, werd unaniem goedgekeurd door de NPC als president van China voor nog eens vijf jaar in een gechoreografeerde en ceremoniële stemming op vrijdag, waarmee hij het langstzittende staatshoofd van het communistische China is sinds de oprichting in 1949.

Aan het begin van zijn toespraak bedankte Xi maandag de afgevaardigden voor zijn herbenoeming.

“Dit is de derde keer dat ik de verheven positie als president op me neem. Het vertrouwen van de mensen is de grootste drijfveer voor mij om vooruit te komen, en ook een zware verantwoordelijkheid op mijn schouders”, zei hij.

Net als zijn vele eerdere toespraken sloeg Xi een nationalistische toon aan, verwijzend naar de ontberingen die China leed door toedoen van “pesten van buitenlandse mogendheden” in de moderne tijd en merkte op hoe de Communistische Partij het land ertoe heeft gebracht “de nationale vernedering schoon te vegen”.

“Het Chinese volk is meester geworden over zijn eigen lot”, zei hij. “De grote verjonging van de Chinese natie is een onomkeerbaar historisch proces ingegaan.”

Volgens Xi is de “essentie” van die verjonging “nationale eenwording”, namelijk de “hereniging” van Taiwan met het vasteland van China.

De Chinese Communistische Partij claimt de zelfbesturende democratie van Taiwan als onderdeel van haar grondgebied, hoewel ze het nooit heeft gecontroleerd, en weigert het gebruik van geweld uit te sluiten.

Onder Xi heeft Peking de economische, diplomatieke en militaire druk op de eilanddemocratie opgevoerd. De Russische invasie van Oekraïne, die Peking niet heeft veroordeeld, heeft ook de vrees vergroot dat Xi in de komende jaren iets soortgelijks zou gaan doen.

“We moeten… actief de vreedzame ontwikkeling van betrekkingen tussen beide landen bevorderen, ons resoluut verzetten tegen inmenging van externe krachten en de separatistische activiteiten van Taiwan, en resoluut het proces van nationale hereniging bevorderen”, zei Xi onder een luid applaus in de Grote Hal van het Volk. .

Xi riep China ook op om ontwikkeling en veiligheid beter te coördineren.

“Veiligheid is de basis voor ontwikkeling, stabiliteit is de voorwaarde voor welvaart”, zei hij.

Tijdens zijn eerste decennium aan de macht heeft Xi ingrijpende hervormingen doorgevoerd in het Chinese leger om er een moderne strijdmacht van te maken en zijn marine uit te bouwen tot de grootste ter wereld.

Het jaarlijkse militaire budget van China zal dit jaar met 7,2% worden verhoogd tot ongeveer 1,55 biljoen yuan ($ 224 miljard), te midden van toenemende geopolitieke spanningen en een regionale wapenwedloop.

Hij heeft ook zijn controle over zowel de militaire als de burgerwapens van de regering geconsolideerd om de meest assertieve en dominante leider van China in een generatie te worden.

De nadruk op het versterken van de veiligheid en het leger komt doordat de betrekkingen van China met de Verenigde Staten op het dieptepunt in decennia zijn blijven steken, met spanningen die hoog oplopen in sectoren van handel en technologie tot geopolitiek, met name de toekomst van Taiwan.

Vorige week beschuldigde Xi in ongewoon directe opmerkingen de VS ervan westerse landen te leiden om China “in bedwang te houden en te onderdrukken” en het “ongekende ernstige uitdagingen” te brengen.

Xi’s nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, waarschuwde dat als de VS niet “op de rem trappen”, de twee supermachten zeker zullen afglijden naar “conflicten en confrontaties”.