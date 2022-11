Chinas Xi Jinping belehrt Justin Trudeau beim G20-Gipfel über ein angebliches Leck

CNN

Der chinesische Staatschef Xi Jinping wurde am Mittwoch von kanadischen Fernsehsendern in einem seltenen offenen Moment gefangen genommen, wo er gefilmt wurde, wie er seinen kanadischen Amtskollegen, Premierminister Justin Trudeau, über das tadelte, was er als „durchgesickerte“ Diskussionen bezeichnete.

Am Rande des G20-Gipfels in Indonesien unterhielt sich Xi lächelnd mit Trudeau auf Mandarin. Aber die englische Übersetzung dessen, was er sagte, war etwas weniger freundlich.

„Alles, was wir besprochen haben, ist an die Zeitungen durchgesickert, und das ist nicht angemessen“, sagte Xis Übersetzer.

Trudeau nickt und Xi spricht erneut. „Und so wurde das Gespräch nicht geführt“, sagte der Übersetzer.

„Wenn Sie aufrichtig waren, werden wir unsere Diskussion mit einer Haltung gegenseitigen Respekts führen, andernfalls könnte es unvorhersehbare Konsequenzen geben“, sagt Xi dem kanadischen Führer auf Mandarin.

Xis Übersetzer versucht, das Gesagte zu übersetzen, kommt aber nur zu „Wenn Ihre Seite aufrichtig war“, bevor er von Trudeau unterbrochen wird.

„In Kanada glauben wir an einen freien, offenen und ehrlichen Dialog“, sagte Trudeau und fügte hinzu: „Wir werden weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten, aber es wird Dinge geben, bei denen wir uns nicht einig sind.“

„Lasst uns zuerst die Bedingungen schaffen“, sagte der Übersetzer im Namen von Xi im Video. Der chinesische Führer schüttelt dann Trudeaus Hand und geht mit seinem Gefolge davon.

Der Austausch bietet einen seltenen Einblick, wie Xi, dessen öffentliche Auftritte hochgradig choreografiert sind, mit anderen Führern interagiert.

Ihr Austausch findet statt, als Xi versucht, Chinas globalen Einfluss auf dem Gipfel auf der Insel Bali nach fast dreijähriger Abwesenheit von der Weltbühne wieder zu behaupten.

Chinas Beziehungen zu den Verbündeten der Vereinigten Staaten haben sich in den letzten Jahren aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen, Handelsstreitigkeiten und der Ursprünge der Covid-19-Pandemie sowie der wachsenden Partnerschaft Pekings mit Moskau – trotz Russlands Krieg gegen die Ukraine – in unterschiedlichem Maße verschlechtert.

Xi hat versucht, die Beziehungen auf dem Gipfel wiederherzustellen, und sich am Montag mit US-Präsident Joe Biden getroffen. Er führte auch formelle Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von Australien, Frankreich, den Niederlanden, Südafrika, Spanien, Senegal, Argentinien, Indonesien und Südkorea.

Kanada wurde ein solches Treffen nicht gewährt, und die Brüskierung könnte sich auf die unruhigen Beziehungen des Landes beziehen, seit Meng Wanzhou, die leitende Führungskraft von Huawei, 2018 in Kanada festgenommen wurde. Zwei Kanadier wurden neun Tage später in China festgenommen. Alle drei wurden 2021 veröffentlicht.