De Chinese president Xi Jinping zal tussen 20 en 22 maart president Vladimir Poetin in Rusland bezoeken voor een staatsbezoek, zei Peking vrijdag.

Het Kremlin kondigde ook het bezoek aan en zei dat het zal plaatsvinden “op uitnodiging van Vladimir Poetin”.

“Tijdens de gesprekken zullen ze actuele kwesties bespreken van de verdere ontwikkeling van alomvattende partnerschapsrelaties en strategische samenwerking tussen Rusland en China”, aldus het Kremlin. “Een aantal belangrijke bilaterale documenten zullen worden ondertekend”, voegde het eraan toe.

China heeft eerder aangeboden om vrede te bemiddelen bij de Russische invasie van Oekraïne, een poging die in het Westen op scepsis is onthaald. Hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen hebben China zelfs beschuldigd van het leveren van wapens aan Rusland voor de voortdurende oorlog in Oekraïne. China heeft deze beweringen ontkend.

In februari 2022 sloten Peking en Moskou een “geen grenzen”-partnerschap toen Poetin China bezocht voor de opening van de Olympische Winterspelen – weken voordat de grootschalige invasie van Oekraïne begon.

Sindsdien hebben beide landen de sterkte van hun banden opnieuw bevestigd.

De handel tussen de twee landen is toegenomen sinds de invasie vorig jaar. China is Ruslands grootste afnemer van olie, een belangrijke bron van inkomsten voor Moskou in een tijd waarin de Europese Unie en haar bondgenoten het Kremlin economisch hebben geboycot.

