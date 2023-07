Der China-Thinktank Merics ist eine Institution in Berlin. Letzte Woche stellte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die erste China-Strategie der Bundesregierung vor. 2021 hielt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesen Räumen ihre Grundsatzrede zum Thema China.

Im Jahr 2021 verhängte die chinesische Regierung Sanktionen gegen Merics und andere europäische Institutionen als Vergeltung für EU-Sanktionen. Seitdem dürfen Merics-Mitarbeiter nicht mehr in die Volksrepublik reisen.

Herr Huotari, die Bundesregierung warnt Unternehmen mit großem China-Geschäft, sich breiter aufzustellen. Doch viele Unternehmen sind in China ansässig, weil der Markt weiter wächst – wie sind die Aussichten für die kommenden Jahre?

China steht an einem Wendepunkt seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Die wirtschaftliche Erholung nach dem Ende der Corona-Beschränkungen fällt in diesem Jahr deutlich schlechter aus als von vielen erwartet. Aufgrund des Basiseffekts, also im Jahresvergleich, werden wir auf dem Papier weiterhin positive Zahlen sehen, aber es ist klar, dass China vor dem steht, was Japan bereits erlebt hat: einem verlorenen Jahrzehnt.

Woher kommt diese Schwäche der chinesischen Wirtschaft?

Zusätzlich zu den aktuellen akuten Krisen hat die chinesische Führung viele notwendige Strukturreformen zu lange aufgeschoben. China ist eine der unproduktivsten Volkswirtschaften der Welt. Sie kämpft vor allem auf lokaler Ebene mit massiven Finanzproblemen. Das von der Regierung angestrebte innovationsgetriebene Wachstum gerät unter anderem aufgrund ausländischer Technologierestriktionen unter Druck. Chinas wirtschaftliche und politische Grundlagen sind wackelig.

Umfragen zeigen, dass die meisten Unternehmen, die bereits in China ansässig sind, noch weiter investieren wollen. Liegen sie falsch?

Nicht unbedingt. Ein insgesamt schwaches Wachstum bedeutet nicht, dass einzelne Sektoren nicht besser abschneiden können. Und die globalen Geschäftsaussichten sind derzeit kein Schönheitswettbewerb.

Die Volkswirtschaften anderer Länder wachsen immer noch deutlich langsamer als die Chinas.

Selbst ein ungewisses Wachstum von vier Prozent kann den chinesischen Markt in einer Rezession attraktiver machen als Europa. Doch wer glaubt, dass China wie noch vor einigen Jahren der Wachstumsmotor im Unternehmen sein kann und andere Entwicklungen ausgleicht, der irrt. Vor dem Hintergrund des industriellen Aufschwungs in den USA könnte das Jahrzehnt 2030 bis 2040 in den USA sogar attraktiver sein als in China. Ganz zu schweigen von anderen asiatischen Wachstumsmärkten.

Kann China wie prognostiziert im Jahr 2030 die USA als weltweit größte Volkswirtschaft überhaupt überholen?

Es ist immer noch möglich, aber es hängt von den Entscheidungen ab, die China in den kommenden Monaten trifft. Und natürlich, wohin die Reise in den USA geht.

Der Merics-Experte geht davon aus, dass China vor einem verlorenen Jahrzehnt steht. (Foto: Marics/Marco Urban)

Mikko Huotari

Wo könnte China im Vergleich zu den USA in den nächsten Jahren aufholen?

In vielen Bereichen setzt China bereits Maßstäbe, etwa bei der Infrastruktur. Der große Aufholbedarf besteht weiterhin im Hightech-Bereich: vom Flugzeugbau über Landmaschinen bis hin zu Robotik, Medizintechnik und IT. Ein zentraler Bereich, in dem nicht nur China, sondern auch Europa mit den USA gleichziehen will, ist der Einsatz künstlicher Intelligenz. Ein anderer ist die Militärtechnologie – nicht nur bei zivilen Flugzeugen, auch bei Kampfflugzeugen liegt China deutlich zurück. Wenn es um das Design und die Produktion von Halbleitern geht, hinken chinesische Unternehmen ihren amerikanischen Konkurrenten teilweise zehn Jahre und mehr hinterher. Trotz aller Schwierigkeiten gehe ich davon aus, dass China aufholen wird, allein schon aufgrund der enormen Ressourcen, die in diese Bereiche gesteckt werden.

Letzte Woche stellte die Bundesregierung die erste China-Strategie in der Geschichte der Bundesrepublik vor. Ein großer Wurf im Hinblick auf mehr Diversifizierung in China oder ein Minimalkonsens?

Irgendwo in der Mitte: ein wichtiger Meilenstein, der deutliche Veränderungen in der deutschen China-Politik markiert. Inhaltlich ist wenig völlig überraschend. Vieles wird seit Monaten diskutiert. Es ist gut, dass das Interesse an einer Zusammenarbeit insgesamt mit der Beschreibung von Risiken und Herausforderungen in Einklang zu stehen scheint. Grundsätzlich scheint in der Bundesregierung eine relativ große Einigkeit zu herrschen.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Verantwortung für die Umsetzung des Risikoabbaus vor allem bei den Unternehmen. Sind Sie einverstanden?

Nein. Wir befinden uns in einer neuen Phase der Globalisierung. Der Test besteht darin, zu sehen, ob wir mit einem naiv liberalen Wirtschaftsmodell einfach so weitermachen können wie bisher. Es ist falsch, dass der Risikoabbau gegenüber China ohne neue Anreize, Unterstützung und auch Eingriffe des Staates funktioniert – der Staat legt die Rahmenbedingungen fest.

Was genau braucht es im Hinblick auf mehr Unabhängigkeit von China?

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Politik die Diversifizierung von Unternehmen stärker unterstützt – und das tut sie zunehmend. Sie muss Handelsabkommen ermöglichen und Rohstoff- und Energiepartnerschaften schließen. Das zweite große Thema ist die Technologie. Der Staat kann sich der Frage, ob und wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen Technologie- und Innovationspartnerschaften mit China eingehen, nicht völlig entziehen.

Die chinesische Führung nutzt immer wieder Abhängigkeiten aus, um politische Ziele zu erreichen.

Das ist der dritte Punkt: wirtschaftliche Sicherheit. Im Umgang mit China müssen wir uns stärker mit unseren Verwundbarkeiten befassen, also mit Abhängigkeiten, die sich auf unsere Innovations- und Industrieökosysteme auswirken können. In diesem Zusammenhang ist es nicht plausibel zu sagen, dass wir dies nur unter dem Gesichtspunkt tun, was Unternehmen aus eigener Kraft wollen und können.

Die Unternehmen, die stark in China investiert sind, geben an, dass sie schon seit langem ihr Risiko senken, weil sie in der Volksrepublik für den chinesischen Markt produzieren.

Dies zeigt, dass die Risikodefinition auf Unternehmensseite stark von der politischen Definition abweichen kann. Die Sicherung der Lieferketten hat für Unternehmen in dieser neuen Phase der Globalisierung höchste Priorität. Lokalisierung ist eine rationale Antwort. Aber diese Strategie ist geradezu schädlich, wenn man sich auf geopolitische Risiken konzentriert. Die Politik kann nicht erwarten, dass sich Unternehmen insgesamt freiwillig aus dem chinesischen Markt zurückziehen. Das wäre naiv.

Wo muss sich die deutsche Wirtschaft zunächst unabhängiger von China machen?

Am anfälligsten sind wir derzeit bei kritischen Rohstoffen, die für die technologische Entwicklung im Allgemeinen und grüne Technologien im Besonderen von zentraler Bedeutung sind. Diese Abhängigkeit wirkt sich unmittelbar auf die Zukunft des Industriestandorts Europa aus.

Welcher Zeithorizont ist realistisch?

Diese kritischen Rohstoffe so zu gewinnen und zu veredeln, dass wir nicht von China abhängig sind, wird sicherlich fünf bis zehn Jahre dauern.

Das ist eine lange Zeit – vor diesem Hintergrund wäre es vielleicht eine gute Idee, nicht zu hart gegenüber China zu sein?

Wir sollten uns auf keinen Fall proaktiv in einen hitzigen Technologiestreit mit China stürzen. Aber nur weil wir bestimmte Abhängigkeiten haben, heißt das nicht, dass die chinesische Regierung heruntergespielt werden kann. Vielmehr müssen wir uns darauf konzentrieren, die Abhängigkeiten, die auch China von uns hat, auszubauen und als Druckmittel zu nutzen. Peking muss sich darüber im Klaren sein, dass auch sie dramatische Verluste erleiden würden, wenn sie den Export kritischer Rohstoffe aus politischen Gründen einschränken würden.

Die Bundesregierung hat letzte Woche ihre neue China-Strategie vorgestellt. (Foto: IMAGO/Metodi Popov)

Annalena Baerbock und Olaf Scholz

Wo ist China technologisch von Deutschland abhängig?

Vor allem im technischen Bereich, bei Mess- und Regelgeräten, High-Tech-Maschinen, insbesondere Werkzeugmaschinen, bei manchen medizinischen Geräten, aber auch bei chemischen Spezialprodukten. Es bestehen auch starke Abhängigkeiten von Luft- und Raumfahrzeugen sowie speziellen Medikamenten. Wenn Deutschland will, dass diese Hebel bestehen bleiben und gegenüber China ausgebaut werden, muss der Staat diese Bereiche entsprechend fördern.

In Moskau flüsterte Staats- und Parteichef Xi Jinping dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu, dass er derzeit Umbrüche sehe, die es seit 100 Jahren nicht gegeben habe, und dass die beiden Staatsoberhäupter diese Veränderungen vorantreiben würden. was meint er damit?

Die Aussage zeigt, in welcher historischen Mission sich Xi Jinping sieht. Er sieht einen Wendepunkt in der internationalen Weltordnung. Es geht nicht um Ost und West, sondern darum, dass sich autokratische Systeme international stärker gegen demokratische Systeme durchsetzen und die Hegemonie der USA mittelfristig gebrochen wird. Dies ist der Wandel, den Xi Jinping sieht und vorantreiben möchte.

Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Naiv gegenüber China zu sein ist der größte Fehler, den man machen kann. Für Unternehmen muss eine völlig andere Risikokalkulation gelten. Das ist vielen Unternehmen passiert, aber nicht allen.

Im März reiste der chinesische Präsident zu einem Staatsbesuch nach Moskau. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

Wladimir Putin und Xi Jinping

Was bedeutet es genau?

Bei der Risikoeinschätzung einer Geschäftstätigkeit in China kommt es nicht mehr nur darauf an, ob man die Wachstumsaussichten seiner Branche richtig einschätzt oder wie gut die Beziehungen zum örtlichen Parteisekretär sind. Es geht jetzt um viel mehr. China will nicht nur mit unserem System konkurrieren, sondern sich behaupten. Dessen sollten sich Unternehmen bewusst sein, die mit Zusammenhängen und Abhängigkeiten zu tun haben. Wir befinden uns immer noch in einer Grauzone, aber es besteht die Gefahr, dass Unternehmen mit zu engen Verbindungen zu China eines Tages politisch und gesellschaftlich als auf der falschen Seite der Geschichte wahrgenommen werden.

Herr Huotari, vielen Dank für das Interview.

