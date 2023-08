China’s Wirtschaft kriselt auch, weil Peking im Kampagnenstil durchregiert

Die Kommunistische Partei wil die Privatwirtschaft stützen. Wer sollte ihr das nach the Zumutungen der vergangenen Jahre glauben?

Xi Jinping is selten varen in China: een Bild des Partei- und Staatschefs in een Kohlebergbau in der Provinz Shandong. Mark R. Cristino/EPA

Als het midden juli is, vecht de Chinese oorlog in de nieuwe Kampagne: Peking zal de economie omarmen. Die Aufgabe ist riesig: Der Aussenhandel is eingebrochen, ebenso der Immobilienmarkt and ausländische Investitionen. Provinzregierungen kürzen Beamtengehälter um 20 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit hat ein Rekordhoch erreicht.