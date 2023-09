Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für CNN an Mittlerweile in China Newsletter, in dem Sie erfahren, was Sie über den Aufstieg des Landes und seine Auswirkungen auf die Welt wissen müssen.



Hongkong

CNN

—



Chinas Spitzendiplomat Wang Yi und der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, trafen sich am Wochenende zu zweitägigen Gesprächen in Malta, während die beiden führenden Volkswirtschaften der Welt versuchen, die schwierigen Beziehungen zu stabilisieren und möglicherweise den Weg für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs Joe Biden und Xi Jinping zu ebnen im November.

In getrennten Verlesungen sagten beide Seiten, dass die Diskussionen, die bei mehreren Treffen in dem Inselstaat im Mittelmeer stattfanden, „offen, substanziell und konstruktiv“ gewesen seien.

Die USA sagten, die beiden Regierungen hätten sich verpflichtet, „in den kommenden Monaten“ „zusätzliches Engagement und Konsultationen auf hoher Ebene“ in Schlüsselbereichen fortzusetzen, um die Erwartung einer Fortsetzung der Diplomatie zu signalisieren.

Das chinesische Außenministerium sagte, die beiden Seiten seien übereingekommen, die hochrangige Kommunikation an mehreren Fronten fortzusetzen, darunter Konsultationen zu Asien-Pazifik-Angelegenheiten, maritimen Angelegenheiten und Außenpolitik.

Das Treffen folgt auf eine Reihe hochrangiger Besuche hochrangiger US-Beamter in Peking in den letzten Monaten und steht im Vorfeld einer Gelegenheit für den chinesischen Staatschef Xi, die USA im November zu besuchen, wenn Präsident Biden führende Persönlichkeiten der Welt im Rahmen der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation empfangen wird (APEC)-Gipfel in San Francisco.

Nach den Gesprächen am Wochenende sagte ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung, das Weiße Haus habe nichts zu einem möglichen Treffen zwischen den beiden Führern bekannt zu geben, merkte jedoch an, dass Biden auf ein baldiges Treffen mit Xi hoffe.

Biden und Xi trafen sich zuletzt im November 2022 am Rande des G20-Gipfels auf Bali.

Das Treffen zwischen Wang und Sullivan findet statt, während Peking und Washington Schritte unternommen haben, um die Kommunikation wiederherzustellen und zu stärken, um zu verhindern, dass ihre zunehmend angespannte und umstrittene Beziehung in einen Konflikt gerät.

China hat im vergangenen August nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan mehrere Kommunikationswege mit den USA abgebrochen. Chinas regierende Kommunistische Partei betrachtet die selbstverwaltete Inseldemokratie als ihre eigene und hat eine gewaltsame Einnahme nicht ausgeschlossen.

Die Insel bleibt eines der heikelsten Themen zwischen den beiden, und Wang sagte Sullivan am Wochenende, dass „die Taiwan-Frage die erste unüberwindbare rote Linie in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen“ sei, heißt es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums.

„Die Vereinigten Staaten müssen sich an die drei gemeinsamen Kommuniques zwischen China und den USA halten und ihre Zusage umsetzen, die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ nicht zu unterstützen“, hieß es in der Erklärung und bezog sich dabei auf die drei gemeinsamen Erklärungen aus den 1970er und frühen 1980er Jahren, die zum Aufbau der Beziehungen zwischen den USA beitrugen zwei Seiten.

Die USA „wiesen auf die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße hin“, heißt es im offiziellen Bericht des Weißen Hauses über die Treffen, in dem es auch heißt, dass beide Seiten Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie globale und regionale Sicherheitsfragen erörtert hätten.

Die beiden Seiten diskutierten auch über die Notwendigkeit, den militärischen Dialog zwischen den USA und China wiederherzustellen, sagte der hochrangige Biden-Beamte nach dem Treffen am Wochenende.

Der Beamte sagte, es gebe „begrenzte Anzeichen“ dafür, dass China möglicherweise bereit sei, diese Kanäle wieder einzurichten, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen.

Peking hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Amerikas „einseitige Sanktionen“ ein „Hindernis“ seien, das beseitigt werden müsse, bevor ein solcher Dialog wieder aufgenommen werden könne, und zwar offensichtlich in Anspielung auf die US-Sanktionen gegen den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu.

Li stand in den letzten Tagen im Mittelpunkt zunehmender Spekulationen darüber, dass gegen ihn Ermittlungen der Kommunistischen Partei eingeleitet wurden, nachdem er mehr als zwei Wochen lang aus dem Blickfeld verschwunden war, als es in diesem Sommer zu einer Reihe ungeklärter Personalumwälzungen in den oberen Rängen der Partei kam.

Er hatte seine Rolle Anfang des Jahres übernommen und steht seit 2018 wegen des Kaufs russischer Waffen durch China unter US-Sanktionen.

Auf die Frage, ob Sullivan den Aufenthaltsort von Li und die Absetzung des damaligen chinesischen Außenministers Qin Gang Anfang des Sommers angesprochen habe, sagte der Beamte der Biden-Regierung, das Thema sei bei den Gesprächen nicht zur Sprache gekommen.

Wang, der bis Ende letzten Jahres zehn Jahre lang das Amt des Außenministers innehatte und nach Qins Absetzung erneut einsprang, wird seine diplomatischen Reisen voraussichtlich am Montag mit einem Besuch in Moskau fortsetzen.

Wang werde das Land zwischen dem 18. und 21. September besuchen, teilte das chinesische Außenministerium am Montag mit.

Laut einer Erklärung des russischen Außenministeriums von letzter Woche wird er voraussichtlich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammentreffen, um „ein breites Spektrum bilateraler Kooperationsfragen“ zu besprechen.

Dazu gehörte ein „detaillierter Meinungsaustausch zu Fragen im Zusammenhang mit einer Regelung in der Ukraine“, erklärte das russische Ministerium.

Dieses Treffen folgt auf ein genau beobachtetes Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch, bei dem die USA gewarnt hatten, dass Pjöngjang dazu führen könnte, dass Pjöngjang Moskau mit Munition für seinen Krieg in der Ukraine beliefert.