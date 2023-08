Das Automobilsegment von Nvidia verkauft hauptsächlich Chipsysteme für das assistierte Fahren. CEO Jensen Huang hat es als das „nächste Milliarden-Dollar-Geschäft“ des Unternehmens angepriesen. Alex Wong | Getty Images-Nachrichten | Getty Images

PEKING – US-amerikanischer Chiphersteller Nvidia Diese Woche übertrafen die Erwartungen der Analysten für wichtige Umsatzsparten deutlich – mit Ausnahme der Automobilbranche –, da die chinesische Nachfrage nach Elektroautos nachließ. Das Automotive-Segment vertreibt vor allem Chipsysteme für das assistierte Fahren. Jensen Huang, CEO von Nvidia, bezeichnete es letztes Jahr als das „nächste Milliarden-Dollar-Geschäft“ des Unternehmens. Aber das Wachstum der Einheit hat sich in diesem Jahr verlangsamt. Huang wiederholte solche Prognosen in der jüngsten Gewinnmitteilung nicht. In den drei Monaten bis zum 30. Juli gingen die Automobilumsätze im Vergleich zum Vorquartal um 15 % zurück – der erste sequenzielle Rückgang seit mehr als einem Jahr.

Der sequenzielle Rückgang spiegelt in erster Linie die geringere Automobilnachfrage insgesamt wider, insbesondere in China. Colette Kress Nvidias Finanzvorstand

Der Segmentumsatz von 253 Millionen US-Dollar lag ebenfalls deutlich unter der Prognose einer FactSet-Analystenumfrage von 309,3 Millionen US-Dollar. „Der sequenzielle Rückgang spiegelt in erster Linie die insgesamt geringere Automobilnachfrage wider, insbesondere in China“, sagte Nvidias Finanzvorstand Colette Kress in einer Erklärung zu den Quartalsergebnissen. Sie sagte, die Nachfrage nach selbstfahrenden Systemen habe dazu beigetragen, dass der Automobilumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % gestiegen sei. Obwohl der Automobilumsatz immer noch nur einen Bruchteil des Geschäfts des Chipherstellers ausmacht, ist er von knapp über 100 Millionen US-Dollar im Vierteljahr vor zwei Jahren schnell gewachsen.

China ist der größte Automarkt der Welt. In den letzten Jahren hat sich das Land zu einem Treiber der weltweiten Entwicklung hin zu Elektroautos entwickelt. Lokale EV-Player wie BYD und Xpeng schaffen einen starken Wettbewerb für traditionelle Automobilhersteller, teilweise durch die Hervorhebung technologischer Merkmale. Chinesische Erstausrüster seien Nvidias Hauptmarkt, sagte Brady Wang, stellvertretender Direktor bei Counterpoint Research. Er sagte, der sequenzielle Rückgang der Automobilumsätze könnte auf überschüssige Lagerbestände bei chinesischen Herstellern sowie auf deren Abwärtskorrekturen der Verkaufsprognosen für High-End-Fahrzeuge in den kommenden beiden Quartalen zurückzuführen sein.

Xpeng-Manager wechselt zu Nvidia

Nio , das hochpreisige Elektroautos verkauft, wird am Dienstag seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Früher in diesem Monat, Xpeng meldete im zweiten Quartal einen größer als erwarteten Verlust. Xpeng ist einer der wenigen lokalen Elektroautohersteller, der in ausgewählten chinesischen Städten Fahrerassistenzsoftware anbietet. Teslas „Full Self-Driving“-Technologie für die Navigation durch Stadtstraßen ist in China noch nicht vollständig verfügbar. Am Donnerstag sagte Xinzhou Wu, ehemaliger Leiter für autonomes Fahren bei Xpeng, dass er am Freitag einen neuen Job bei Nvidia antreten werde. Das geht aus Wus Aussage in den sozialen Medien hervor, die eine erneute Veröffentlichung eines Bildes von sich selbst mit Xpeng-CEO He Xiaopeng und Nvidias Huang beinhaltete.

Nvidia baut ein Automobiltechnologieunternehmen auf. Hier abgebildet sind die Testwagen für autonome Fahrzeuge in der Autowerkstatt des Unternehmens in Santa Clara, Kalifornien, am 5. Juni 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Wang von Counterpoint wies darauf hin, dass sich die Produkte von Nvidia auf das High-End-Automobilsegment konzentrieren. „Im Mittelklassemarkt sieht sich NVIDIA immer noch der Konkurrenz durch andere Anbieter wie Horizon Robotics, Mobileye und einige Startups ausgesetzt“, sagte er. Auch andere Automobilchiphersteller verzeichnen sequenzielle Umsatzrückgänge in diesem Segment.

Analoge Geräte meldete am Mittwoch einen Automobilumsatz von 747,6 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 29. Juli, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. „Wir glauben, dass (Analog Devices) durchaus ein führender Indikator für das Erreichen des Höhepunkts des Automotive-Chip-Zyklus sein könnte“, sagte David Wong, Research-Analyst für Technologiestrategie bei Nomura, in einem Bericht am Donnerstag. Darauf hat er hingewiesen Mobileye ’s und Qualcomm Auch bei den Automobilchips war der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal rückläufig.

Eine Chance von über 10 Milliarden US-Dollar

Nvidia hat die Chance im Automobilbereich erst vor relativ kurzer Zeit genutzt. In einem Jahresbericht Ende Februar 2022 behauptete das Unternehmen, dass in den nächsten sechs Jahren Automobilprojekte im Wert von 11 Milliarden US-Dollar geplant seien. Ein Jahr später gab Nvidia in seinem Jahresbericht bekannt, dass die Projektpipeline im Automobilbereich in den nächsten sechs Jahren nun einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar habe.

Aktiendiagramm-Symbol Aktiendiagramm-Symbol

Doch im Mai sagte Nvidia, dass sich das Umsatzwachstum im Automobilbereich im Vergleich zum Vorquartal „abgeschwächt habe, da einige NEV-Kunden in China ihre Produktionspläne anpassen, um das langsamer als erwartete Nachfragewachstum widerzuspiegeln“. Das Unternehmen sagte, es gehe davon aus, dass diese Dynamik für den Rest des Kalenderjahres anhalten werde. Nach Angaben der China Passenger Car Association gingen die Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie im Juli gegenüber Juni um 3,6 % auf 641.000 Fahrzeuge zurück. Es heißt, dass die Verkäufe in den ersten sieben Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um etwa 36 % gestiegen seien. Die Verlangsamung in dem schnell wachsenden Segment ist darauf zurückzuführen, dass die Verbreitung neuer Energiefahrzeuge, zu denen Hybrid- und batteriebetriebene Autos gehören, in diesem Jahr nach Angaben des Handelsverbands etwa ein Drittel der in China verkauften neuen Personenkraftwagen erreichte.

Lesen Sie mehr über Elektrofahrzeuge, Batterien und Chips von CNBC Pro