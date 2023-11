Chinas Verbraucherpreise sinken wieder, da die Erholung ins Wanken gerät

Kunden wählen Tomaten an einem Stand auf einem Morgenmarkt in Peking, China, 9. August 2023 aus. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo erwerben Lizenzrechte

VPI im Okt. -0,2 % im Jahresvergleich gegenüber 0,0 % im September

VPI im Okt. -0,1 % im Monatsvergleich gegenüber +0,2 % im September

Okt. PPI -2,6 % im Jahresvergleich gegenüber -2,5 % im September

PEKING, 9. November (Reuters) – Chinas Verbraucherpreise sanken im Oktober, da wichtige Indikatoren der Inlandsnachfrage auf eine seit der Pandemie nicht mehr beobachtete Schwäche hindeuteten, während sich die Fabrikdeflation verschärfte, was Zweifel an den Chancen einer breit angelegten Wirtschaftserholung aufkommen ließ .

Der Verbraucherpreisindex (VPI) fiel im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % und gegenüber September um 0,1 %, wie Daten des National Bureau of Statistics (NBS) am Donnerstag zeigten.

Die Rückgänge blieben unter dem in einer Reuters-Umfrage prognostizierten durchschnittlichen Rückgang von 0,1 % gegenüber dem Vorjahr und dem unveränderten Wert gegenüber dem Vormonat. Beide Indikatoren waren zuletzt im November 2020 während der COVID-19-Pandemie gleichzeitig negativ.

Die Schlagzeilenzahl wurde durch einen weiteren Rückgang der Schweinefleischpreise um 30,1 % belastet, der sich gegenüber einem Rückgang von 22 % im September vor dem Hintergrund eines Überangebots an Schweinen und einer schwachen Nachfrage beschleunigte.

Allerdings verlangsamte sich selbst die Kerninflation, die Lebensmittel- und Treibstoffpreise ausschließt, von 0,8 % im September auf 0,6 % im Oktober, was darauf hindeutet, dass China weiterhin gegen disinflationäre Kräfte kämpft und das Risiko besteht, das von der Regierung festgelegte Gesamtinflationsziel für das Gesamtjahr erneut zu verfehlen rund 3 %.

Die Verbraucherpreise gerieten im Juli in die Deflation und kehrten im August in den positiven Bereich zurück, blieben aber im September unverändert. Die Fabrikdeflation hielt im Oktober den 13. Monat in Folge an.

In Kombination mit anderen Wirtschaftsindikatoren deuten die bisherigen Daten des vierten Quartals darauf hin, dass eine spürbare Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin in weiter Ferne liegt.

„Die Daten zeigen, dass die Bekämpfung der anhaltenden Desinflation bei schwacher Nachfrage weiterhin eine Herausforderung für die chinesischen politischen Entscheidungsträger bleibt“, sagte Bruce Pang, Chefökonom bei Jones Lang Lasalle.

„Ein geeigneter Policy-Mix und mehr unterstützende Maßnahmen sind erforderlich, um einen Abwärtstrend der Inflationserwartungen in der Wirtschaft zu verhindern, der das Geschäftsvertrauen und die Haushaltsausgaben gefährden könnte.“

Im Monatsvergleich sank der VPI um 0,1 %, verglichen mit einem Anstieg von 0,2 % im September.

Der Erzeugerpreisindex (PPI) fiel im Jahresvergleich um 2,6 %, verglichen mit einem Rückgang von 2,5 % im September. Ökonomen hatten für Oktober einen Rückgang um 2,7 % vorhergesagt.

Reuters-Grafiken

Die Behörden haben die Risiken immer wieder heruntergespielt.

„In China gibt es keine Deflation und es wird auch in Zukunft keine Deflation geben“, sagte ein Beamter des Statistikamtes im August.

Peking hat seine Maßnahmen zur Unterstützung der Gesamtwirtschaft verstärkt, darunter die Emission von Staatsanleihen in Höhe von 1 Billion Yuan (137,43 Milliarden US-Dollar) und eine Maßnahme, die es den lokalen Regierungen ermöglicht, einen Teil ihrer Anleihequoten für 2024 vorzuziehen.

Doch eine Immobilienkrise, lokale Schuldenrisiken und politische Divergenzen mit dem Westen erschweren den Erholungsprozess.

Die jüngsten Konjunkturindikatoren waren gemischt.

Chinas Importe stiegen im Oktober unerwartet, während die Exporte schneller schrumpften. Unterdessen zeigte der offizielle Einkaufsmanagerindex, dass die Fabrikaktivität im vergangenen Monat unerwartet zurückging und sich die Dienstleistungsaktivität verlangsamte.

China verzeichnete außerdem zum ersten Mal in einem Quartal ein Defizit bei ausländischen Direktinvestitionen (FDI), was den Kapitalabflussdruck nach den „Risikominderungs“-Maßnahmen westlicher Regierungen unterstreicht.

„Wir gehen davon aus, dass Chinas Wirtschaft im Jahr 2023 entsprechend dem von den Behörden festgelegten Ziel um 5,0 % wachsen wird, gefolgt von einem Wachstum von 4,0 % in den Jahren 2024 und 2025“, sagte Moody’s am Donnerstag.

„Allerdings sehen wir aufgrund struktureller Faktoren Abwärtsrisiken für Chinas Trendwachstum.“

Berichterstattung über Liangping Gao, Ella Cao und Ryan Woo; Bearbeitung durch Sam Holmes

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.